Таїланд планує розвинути рейковий транспорт у п’яти провінціях — Bangkok Post

У Таїланді Управління масового швидкісного транспорту (MRTA) планує розвивати рейковий громадський транспорт у п’яти провінціях — Чіангмаї, Пхукеті, Накхонратчасімі, Пхітсанулоку та Сонгкхлі. Ініціатива має поліпшити транспортне сполучення, залучити інвестиції та підтримати економічне зростання регіонів поза Бангкоком, повідомляє Bangkok Post.

Проєкти для регіонів

MRTA отримало від уряду та Міністерства транспорту Таїланду відповідальність за регіональні проєкти масового транспорту. В управлінні зазначають, що кожен проєкт окремо оцінюватимуть за доцільністю, співвідношенням витрат і результату, впливом на довкілля та користю для місцевих жителів.

Під час оцінювання також враховуватимуть особливості міського планування, географії, погоди, наявної транспортної мережі та звички жителів у пересуванні. У MRTA вважають, що для залучення пасажирів важливе ефективне сполучення нових ліній із чинним громадським транспортом та інфраструктурою.

Монорейка в Хат’яї

Як приклад регіонального проєкту MRTA називає запропоновану монорейкову систему в місті Хат’яй у провінції Сонгкхла. Початково її розробила Провінційна адміністративна організація Сонгкхли. План передбачає 12,54-кілометрову лінію з 21 станцією, яка має з’єднати перехрестя Кхлонг Хва з терміналом мікроавтобусів.

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MRTA очікує королівського схвалення проєкту указу, який надасть йому право експлуатувати рейковий транспорт у Сонгкхлі. Після набуття указом чинності відомство планує замовити перегляд техніко-економічного обґрунтування та перепроєктування з урахуванням змін у міській забудові й досвіду масштабної повені, що сталася в Хат’яї у 2025 році. Відкриття лінії орієнтовно заплановане на 2035 рік за умови проходження необхідних процедур планування та погодження.

Для Чіангмая, Пхукета та Накхонратчасіми MRTA вже подало інформацію про запропоновані маршрути для узгодження з чинними транспортними планами. У Пхітсанулоку управління завершило перегляд технічного завдання для залучення консультантів, які мають оцінити та розробити запропоновану червону лінію, а також переглянути графік проєкту з огляду на заплановану високошвидкісну залізницю.

Окремо MRTA хоче зміцнити фінансову стійкість майбутніх мереж: розвивати комерційні можливості біля станцій, поліпшувати пересадкові вузли та співпрацювати з приватним бізнесом. Відомство розглядає станції не лише як точки посадки й висадки пасажирів, а й як центри, що з’єднуватимуть транспорт, бізнес і громади.

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