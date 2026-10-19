Таїланд повідомив про працевлаштування 6800 біженців із М’янми — Deutsche Welle

Уряд Таїланду повідомив, що протягом першого року державної програми до ринку праці країни долучилися 6800 біженців із М’янми, які жили в таборах уздовж тайсько-м’янманського кордону. Влада почала видавати їм дозволи на роботу поза таборами в жовтні 2025 року після скорочення міжнародної гуманітарної допомоги та появи дефіциту робочої сили, повідомляє Deutsche Welle.

У дев’яти таборах на тайсько-м’янманському кордоні проживають понад 100 тисяч людей. Частина з них перебуває там ще з 1980-х років. До запуску програми уряд Таїланду не дозволяв мешканцям таборів залишати їх для працевлаштування, тому більшість залежала від допомоги іноземних донорів.

Робота поза таборами

Біженці можуть працювати у 43 із 76 провінцій Таїланду та в усіх сферах, які закон не резервує винятково для громадян країни. У Міністерстві закордонних справ Таїланду заявили, що в таборах поліпшили професійне навчання, аби краще підготувати людей до роботи поза ними.

31-річний Рей Бо, який переїхав до Бангкока з одного з таборів, працює на будівництві 12-поверхового житлового будинку. Він отримує 400 батів на день за заливання бетону та встановлення риштувань. За його словами, власний дохід має допомогти родині оплачувати харчі, базові потреби та медичну допомогу для батьків.

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Скарги на умови праці

Правозахисні та трудові організації підтримали програму, однак повідомили про проблеми з її реалізацією. За їхніми даними, частині біженців не надали трудових контрактів, а умови, навантаження чи оплата після прибуття на роботу відрізнялися від обіцяних. Також активісти вказують на відсутність зрозумілого механізму подання та розгляду скарг.

Представники International Detention Coalition і Karen Women’s Organization заявили, що деяким працівникам відраховують із зарплати витрати на медичні огляди, державні дозволи та дорогу до місця роботи. Вони закликають гарантувати біженцям докладні контракти, за потреби перекладені мовами, якими говорять у таборах, а також перевіряти посередників, які пропонують там вакансії.

Батько двох дітей Аква розповів, що у листопаді 2025 року поїхав із групою біженців на роботу зі збирання цукрової тростини за 250 батів на день. Натомість, за його словами, їм запропонували рубати евкаліптові дерева за 200 батів, а жити довелося просто неба без електрики. Група залишила роботу через три місяці. Міністерства закордонних справ, праці та внутрішніх справ Таїланду не відповіли на запити DW щодо цих заяв.

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