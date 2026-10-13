Таїланд уперше планує наймати працівників зі Шрі-Ланки — The Japan Times

Таїланд планує вперше залучати трудових мігрантів зі Шрі-Ланки, Непалу та Бангладеш на тлі нестачі робочої сили, через яку в східних фруктових регіонах країни частину врожаю залишають гнити на деревах. Про це повідомляє The Japan Times.

У провінції Чантхабурі, де вирощують зокрема дуріан, мангостин і рамбутан, фермери відчувають гостру конкуренцію за працівників. Місцевий виробник Джомсак Путіраттана розповів, що після від’їзду п’ятьох камбоджійських працівників, коли прикордонна суперечка порушила перетин кордону, денна оплата в деяких випадках зросла з 350–400 батів до 800–1000 батів. За таких витрат збирати дешевші фрукти стало нерентабельно.

Залежність від мігрантів

Мігранти становлять приблизно десяту частину робочої сили Таїланду. Працівники з М’янми, Камбоджі та Лаосу традиційно зайняті на фермах, будівельних майданчиках і фабриках, де роботодавцям складно знайти громадян Таїланду. Водночас дедалі більше мігрантів працюють у сфері послуг у Бангкоку та інших великих містах.

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Внутрішній ринок праці країни скорочується через старіння населення. Водночас приплив працівників із сусідніх держав зменшується: через прикордонну суперечку з Камбоджею багато камбоджійців виїхали з Таїланду, а політична нестабільність і обмеження на працевлаштування в М’янмі ускладнили наймання нових людей.

Перші працівники у січні

Міністр праці Джулапун Аморнвіват заявив, що перші працівники зі Шрі-Ланки мають прибути у січні, переважно для будівельних проєктів. Таїланд також обговорює пілотний набір близько 10 тисяч людей, а трудові угоди з Непалом і Бангладеш очікуються наступного року.

Потреба в робітниках особливо гостра у будівництві: за даними президентки Асоціації підрядників Таїланду Лізи Нгамтракулпаніт, мігранти становлять 60–70% галузевої робочої сили чисельністю приблизно 4,2–4,5 млн осіб. Уряд також готує програму прискореного поновлення дозволів на роботу для мігрантів і легалізації тих, хто вже перебуває в країні без документів.

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