Театральні працівники Італії оголосили страйк на 14 жовтня — ANSA English

Працівники театрів в Італії оголосили загальнонаціональний страйк на 14 жовтня. Рішення ухвалили після того, як роботодавці не задовольнили вимоги профспілок щодо поновлення національного контракту, повідомляє ANSA English.

Контракт завершився у 2021 році

Національний контракт для працівників театральної сфери втратив чинність у 2021 році. Профспілки домагаються його поновлення, а відсутність домовленості з роботодавцями стала причиною оголошення страйку.

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Заклик трьох профспілок

До страйку закликали профспілки Slc Cgil, Fistel Cisl і Uilfpc-Uil. За даними агентства, ці організації вже вдавалися до профспілкових дій.

Профспілки заявили про стійке небажання іншої сторони надати належну відповідь на їхні вимоги. Вони закликали до участі у страйку всіх працівників театрів країни.

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