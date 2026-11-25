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П'ятиразовий олімпійський чемпіон із дзюдо Тедді Рінер, який заявив про намір балотуватися в президенти Франції у 2027 році, виступив проти відправлення французьких військових в Україну. Спортсмен також назвав війну такою, що не стосується безпосередньо його країни.

Про це йдеться у відеозаписі розмови з Рінером під час Конгресу мерів Франції. Відео в соцмережі X оприлюднив журналіст Поль Ларрутуру.

Спочатку Рінер запропонував провести у Франції дострокові президентські вибори. Пояснюючи свою позицію, він згадав Росію та розкритикував можливе відправлення французьких військових до України.

«Нічого доброго не віщує те, що зараз готується щодо Росії. Ми відправляємо війська в Україну без нашого відома. Я не розумію, чому ми відправляємо війська в Україну, якщо це не наша війна», — сказав дзюдоїст.

Коли журналіст нагадав, що бойові дії відбуваються на європейському континенті, Рінер запитав: «Україна входить до Європейського Союзу?»

Згодом спортсмен почав відступати від своїх слів. На уточнювальне запитання журналіста, чи справді він вважає, що війна не стосується Франції, Рінер відповів: «Ні, я цього не кажу».

Водночас дзюдоїст заявив, що в разі обрання президентом Франції хотів би сприяти припиненню війни.

«Якби я завтра став президентом, я хотів би бути тією людиною, яка об’єднує людей, яка посміхається і тисне руки, щоб покласти край цій війні», — додав Рінер.

Журналіст також зауважив, що спортсмен особисто знайомий із російським диктатором Володимиром Путіним. На це Рінер відповів: «Я знайомий із багатьма президентами».

Про заяви спортсмена також повідомляє Politico.

Майбутні президентські вибори у Франції можуть суттєво вплинути на подальшу підтримку України з боку Парижа. Двоє впливових французьких політиків — лідерка ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен та представник ліворадикальної партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон — критикують окремі напрями допомоги Києву. Їхні заяви викликають занепокоєння серед європейських партнерів України.

Марін Ле Пензаявила, що в разі приходу до влади Франція виконуватиме вже взяті на себе зобов’язання щодо підтримки України. Зокрема, йдеться про спільну позику ЄС для Києва обсягом 90 млрд євро.

Нагадаємо, Ле Пен погодилася на зустріч із Зеленським.

Додамо, що Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

Раніше у Франції спалахнули протести проти з’їзду партії Марін Ле Пен.

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