Вибори у США-2026: Техас голосує у найдорожчих виборах до Сенату — Al Jazeera

У Техасі 3 листопада розпочалося голосування на виборах до Сенату США між республіканцем Кеном Пакстоном і демократом Джеймсом Таларіко. Загальні витрати на підтримку обох кандидатів перед голосуванням становили щонайменше 573,2 млн доларів, що зробило цю кампанію найдорожчою сенатською гонкою в історії Сполучених Штатів, повідомляє Al Jazeera.

Витрати кампаній і зовнішніх груп

До цієї суми увійшли кошти, зібрані самими штабами, а також витрати незалежних політичних груп. Кампанія Таларіко зібрала 155 млн доларів, тоді як Пакстона — 40 млн доларів. Водночас найбільші обсяги зовнішнього фінансування отримав республіканський кандидат.

За даними аналізу The New York Times, мільярдер Ілон Маск спрямував щонайменше 168 млн доларів до Senate Leadership Fund, кошти якого майже повністю пішли на підтримку Пакстона. Загалом видання оцінило витрати Маска на підтримку республіканця щонайменше у 212 млн доларів, зауваживши, що ця оцінка може бути неповною через витрати так званих темних грошей. Політичний комітет MAGA Inc Трампа витратив на підтримку Пакстона щонайменше 10 млн доларів.

На підтримку Таларіко комітет Lone Star Rising PAC витратив щонайменше 21 млн доларів. Super PAC можуть витрачати необмежені суми на підтримку кандидатів, але не мають права безпосередньо координувати роботу з їхніми виборчими штабами.

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Заключні виступи кандидатів

У заключних виступах Таларіко звертав увагу на попередні звинувачення Пакстона в корупції на посаді генерального прокурора Техасу та критикував масштабні витрати Маска. Перемога Таларіко стала б першою перемогою демократа на загальноштатних виборах у Техасі з 1994 року.

Пакстон, зі свого боку, представляв Таларіко як кандидата, чиї погляди суперечать традиціям штату. На заході в окрузі Коллін він заявив, що Техас нібито близький до втрати робочих місць, засобів до існування та звичного способу життя.

Деякі виборці, опитані Al Jazeera, висловили занепокоєння масштабами витрат на вибори. Водночас для частини з них ключовими питаннями залишалися вартість життя, стан економіки, імміграційна політика та консервативні цінності.

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