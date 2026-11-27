Технологічні мільярдери формують новий світовий порядок — Der Spiegel
Німецький журнал Der Spiegel присвятив обкладинку нового випуску від 27 листопада технологічним мільярдерам, назвавши їх «диктаторами штучного інтелекту». Видання проаналізувало, як найбагатші підприємці зосереджують у своїх руках фінансові й технологічні ресурси та посилюють вплив на світову політику.
Журналісти також порушили питання ризиків для демократії, пов’язаних із концентрацією влади та стрімким розвитком штучного інтелекту.
Головна тема випуску має назву «Диктатори штучного інтелекту: як Тіль, Маск, Цукерберг та інші створюють новий світовий порядок».
У центрі уваги журналістів опинилися Ілон Маск, Марк Цукерберг, Пітер Тіль та Сем Альтман. Автори матеріалу висловлюють занепокоєння щодо зростання політичного впливу технологічних підприємців та його можливих наслідків для демократичних інститутів.
Окрему увагу журналісти приділили тому, що деякі підприємці, які активно розвивають технології штучного інтелекту, водночас розглядають можливість глобальних катастроф.
Зокрема, Der Spiegel повідомляє про підземне укриття засновника Facebook Марка Цукерберга на Гаваях площею близько 460 кв. м.
Видання також поспілкувалося з колишнім міністром праці США Робертом Райхом. На його думку, Сполучені Штати рухаються в напрямку економічної автократії через концентрацію влади та ресурсів у руках найбагатших підприємців.
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