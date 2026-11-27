Німецький журнал Der Spiegel присвятив обкладинку нового випуску від 27 листопада технологічним мільярдерам, назвавши їх «диктаторами штучного інтелекту». Видання проаналізувало, як найбагатші підприємці зосереджують у своїх руках фінансові й технологічні ресурси та посилюють вплив на світову політику.

Журналісти також порушили питання ризиків для демократії, пов’язаних із концентрацією влади та стрімким розвитком штучного інтелекту.