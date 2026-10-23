Техномільярдер Маск витратив понад $442 млн на проміжні вибори у США — The Hill

У США техномільярдер Ілон Маск витратив понад $442 млн на проміжні вибори, зокрема перерахувавши ще $76,8 млн до свого комітету політичних дій America PAC. Про це з посиланням на звіти про фінансування кампаній повідомляє The Hill.

Внески до America PAC

America PAC, який Маск заснував під час виборів 2024 року, отримав нові кошти від керівника SpaceX і Tesla приблизно протягом тижня у жовтні. Це випливає з останнього звіту суперкомітету перед проміжними виборами.

До цього Маск уже витратив $366 млн у нинішньому виборчому циклі. Із липня до вересня він сукупно надав $276 млн своєму суперкомітету та різним республіканським організаціям.

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Підтримка Кена Пакстона

Маск активно підтримує генерального прокурора Техасу, республіканця Кена Пакстона, який змагається за місце сенатора США від штату з демократом Джеймсом Таларіко. У вересні він перерахував $158 млн до Senate Leadership Fund — суперкомітету на підтримку кандидатів-республіканців до Сенату.

Ці кошти були надані двома платежами, а наступного дня після кожного переказу їх спрямували до техаського суперкомітету, який підтримує Пакстона. Маск також надав $10 млн Lone Star Liberty PAC, $20 млн суперкомітету республіканців Палати представників, $10 млн Асоціації республіканських губернаторів і $2 млн Асоціації республіканських генеральних прокурорів.

Таларіко розкритикував такі внески та звинуватив Маска у спробі купити собі сенатора. Витрати Маска в цьому виборчому циклі вже перевищили його внески на виборах 2024 року, коли він витратив близько $290 млн на підтримку президента Дональда Трампа та Республіканської партії.

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