Техномільярдери пожертвували понад $300 млн проти податку в Каліфорнії — Al Jazeera

У Каліфорнії технологічні мільярдери пожертвували понад 300 млн доларів на кампанію проти Proposition 40 — ініціативи про одноразовий податок у 5% на активи мільярдерів штату. Голосування щодо цього питання має відбутися 3 листопада, повідомляє Al Jazeera.

Серед донорів кампанії проти податку названі співзасновник Google Сергій Брін, засновник DoorDash Тоні Сюй, співзасновник Stripe Патрік Коллісон, Кріс Ларсен із Ripple, а також венчурні інвестори Джон Дорр, Майкл Моріц і Вінод Хосла. За оцінкою професора політології Університету штату Сонома Девіда Маккуана, ці витрати зробили кампанію найдорожчою щодо виборчої ініціативи в історії та однією з найдорожчих у проміжних виборах.

Реклама та суперечки навколо ініціативи

Прихильники Proposition 40 залучили 32 млн доларів, що значно менше за бюджет опонентів. Співавтор ініціативи, професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Браян Галле, заявив, що бачив у рекламних листівках твердження про можливе поширення податку на всіх жителів штату та їхні пенсійні заощадження, яких він не включав до тексту пропозиції.

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Волонтерка організації Patriotic Millionaires Ешлі Крейг також розповіла, що під час агітації часто чує від виборців твердження про нібито приховані положення, які згодом дозволять оподатковувати ширше коло людей. Зміни до податку, за умовами ініціативи, вимагатимуть підтримки двох третин законодавчих зборів штату та мають відповідати її задуму.

Розбіжності серед демократів

Демократична партія Каліфорнії підтримала ініціативу, однак губернатор Гевін Ньюсом виступив проти неї. Він назвав документ погано сформульованим і заявив, що штат може постраждати, якщо мільярдери вирішать виїхати. Проти податку також висловилися кандидат у губернатори Ксав'єр Бесерра та колишня конгресвумен Кеті Портер, яка теж балотувалася на цю посаду.

Опоненти Proposition 40 підтримують ще дві ініціативи: одна забороняє нові податки штату на особисте майно та ретроактивні податки, інша передбачає фінансову оцінку податкових ініціатив аудиторами штату до голосування. Якщо вони отримають більше голосів, ніж Proposition 40, це може нівелювати її навіть у разі схвалення. Згідно з опитуванням Public Policy Institute of California, податок має невелику перевагу серед виборців, але обидві ініціативи опонентів також користуються підтримкою.

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