Іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг американця Бена Шелтона в півфіналі ATP Finals у Турині, Італія, та вийшов до вирішального матчу турніру. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 7:6 (7:1), повідомляє Interia Sport.

Шелтон виграв перший сет

Шелтон розпочав матч із брейка в першому геймі на подачі суперника та втримав перевагу до завершення стартової партії — 6:3. Алькарас грав із забинтованим стегном: травми він зазнав під час другого матчу групового етапу.

У другому сеті іспанець зрівняв рахунок за партіями. За рахунку 4:3 Алькарас реалізував брейк на подачі Шелтона, після чого подав на сет — 6:3.

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Тай-брейк визначив фіналіста

У вирішальній партії тенісисти не дозволили супернику зробити брейк, тож долю путівки до фіналу визначав тай-брейк. Алькарас повів 4:1, скориставшись помилками американця, і надалі не віддав перевагу. Він виграв тай-брейк із рахунком 7:1.

У фіналі Алькарас зіграє з переможцем другого півфіналу між Даніїлом Медведєвим та Александром Звєрєвим. На груповому етапі іспанець виграв усі три матчі без втрати сету.

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