Тенісистка Катажина Кава пропустить матч Польщі зі Швецією — Interia Sport

Польська тенісистка Катажина Кава не зіграє за збірну Польщі у матчі проти Швеції в плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. Поєдинки відбудуться 20–21 листопада. Про рішення спортсменки повідомляє Interia Sport.

Причина відмови

Кава пояснила в дописі в Instagram, що після кількох напружених сезонів професійного тенісу не мала можливості для відновлення, якого потребував її організм. За словами тенісистки, тривалий час відпочинок можна було відкладати, однак вона вирішила дослухатися до потреб свого тіла.

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Склад команди Польщі

Раніше стало відомо, що в матчі проти Швеції також не візьмуть участі Іга Свьонтек і Мая Хвалінська. Джерело називає їх двома найсильнішими польськими тенісистками на цей момент.

До складу польської команди увійшли Мартина Кубка, Лінда Клімовічова та Вероніка Фальковська. Капітан збірної Давід Цель може доповнити заявку до 19 листопада. Interia Sport не виключає, що після відмов Хвалінської та Кави команда може отримати ще одну термінову номінацію.

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