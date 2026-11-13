Тенісистка Лінетт знялася з трьох турнірів у Південній Америці — Interia Sport

Польська тенісистка Магда Лінетт відмовилася від участі в турнірах WTA 125 у Коліні в Чилі, Буенос-Айресі в Аргентині та Кіто в Еквадорі. Рішення вона ухвалила після перемоги на турнірі WTA 250 у Ченнаї в Індії, де у перенесеному фіналі обіграла Джаніс Тджен, повідомляє Interia Sport.

Перемога в Ченнаї змінила календар

Перед турніром в Індії Лінетт планувала зіграти три поспіль змагання категорії WTA 125 у Південній Америці. За даними видання, це мало допомогти тенісистці зменшити ризик істотного падіння в рейтингу на початку наступного сезону. У січні та лютому вона здобула майже 480 рейтингових очок на турнірах в Австралії, Новій Зеландії, на Близькому Сході та в Мексиці.

Титул у Ченнаї приніс Лінетт 250 очок і підняв її на 43-тє місце світового рейтингу. Видання зазначає, що цей результат дає спортсменці більше комфорту перед стартом нового сезону та, ймовірно, дозволить їй виступити в Брісбені замість Окленда.

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Підготовка до нового сезону

Тренер тенісистки Марк Геллард у коментарі TVP Sport підтвердив, що після успіху в Індії на Лінетт чекає інтенсивний тренувальний блок у грудні. Сама спортсменка також опублікувала у соціальних мережах фотографії з відпустки.

Одним із турнірів, від яких відмовилася Лінетт, був Quito Open у столиці Еквадору. Корт Quito Tennis and Golf Club розташований на висоті 2850 метрів над рівнем моря, що впливає як на відскок м'яча, так і на фізичну витривалість спортсменок.

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