Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що сприйняла слова Мірри Андрєєвої під час церемонії після фіналу WTA Finals як провокацію. У вирішальному матчі Андрєєва перемогла з рахунком 7:5, 6:3.

Реакція Світоліної

Як повідомляє Interia Sport, Світоліна прокоментувала ситуацію в інтерв’ю Suspilne Sport. За її словами, поразка у фіналі була для неї особливо болісною. Тенісистка також сказала, що почувалася некомфортно, оскільки очікувала, що суперниця звернеться до неї зі словами привітання.

Світоліна зазначила, що вважала ці слова провокацією та не вважала поведінку Андрєєвої доречною. У своїй промові під час церемонії нагородження вона подякувала організаторам і вболівальникам, але не привітала суперницю з перемогою.

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Слова після фіналу

За даними джерела, 19-річна Андрєєва після перемоги привітала Світоліну з успішним сезоном і виступом на турнірі, а також згадала її материнство. Світоліна не потискає руки тенісисткам із держави-агресора Росії та Білорусі й не фотографується з ними. Вона пояснила таку позицію війною в Україні, яка триває майже п’ять років.

Світоліна тричі виходила до фіналу WTA Finals. У 2018 році вона виграла турнір, а у 2019 році та в нинішньому розіграші зазнала поразок. На груповому етапі цього турніру вона також поступилася Андрєєвій.

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