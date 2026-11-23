Польська тенісистка Магда Лінетт стала співлідеркою рейтингу до підсумкового турніру WTA Finals у Шарлотті. Вона ділить першу позицію з американкою Клер Лю після внесення до заліку результатів двох турнірів категорії WTA 250 — у Гонконзі та Ченнаї.

За даними Interia Sport, Лю виграла турнір у Гонконзі, а Лінетт здобула титул на Chennai Open у Ченнаї. Завдяки цим результатам тенісистки очолили стартовий рейтинг гонки до WTA Finals.

Новий порядок обліку очок

WTA почала формувати рейтинг до наступного підсумкового турніру ще до старту основної частини нового сезону. Раніше нарахування очок у цій гонці зазвичай починалося в січні, коли розпочинався календарний сезон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як зазначає видання, зміна відповідає підходу, який раніше використовувала чоловіча асоціація ATP. Водночас відбір до WTA Finals завершуватиметься на підставі рейтингу за тиждень до початку підсумкового турніру.

Наступне оновлення рейтингу

За інформацією Interia Sport, Лінетт і Лю залишатимуться лідерками до 11 січня. Після завершення турнірів у Сіднеї та Брісбені розташування тенісисток у таблиці може змінитися. Видання припускає, що Лю або Лінетт можуть виступити в Брісбені.

До WTA Finals у Шарлотті за рейтингом гонки мають кваліфікуватися сім найкращих тенісисток, а можливо, й восьма. Точні правила щодо всіх рейтингів сезону 2027 року, за даними видання, мають оприлюднити в грудні.

Читай нас у