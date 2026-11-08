Теракт у Кракові: вбитими у квартирі стрілка виявилися його батьки та сестра

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У Польщі правоохоронці завершили огляд квартири 24-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова. У помешканні виявили тіла трьох людей — батька, матері та сестри нападника. Усі вони загинули від вогнепальних поранень.

Квартиру оглядали у місті Островєц-Свєнтокшиський. Окрім тіл загиблих, правоохоронці знайшли там кілька одиниць зброї, які вилучили для подальшого розслідування.

Речник начальника поліції, заступник інспектора Анджей Фійолек підтвердив, що загиблі були найближчими родичами чоловіка.

«Йдеться про батька зловмисника, це 53-річний чоловік. 52-річна мати. Та сестра, якій виповнився 21 рік. Їх усіх застрелили. У помешканні також виявили кілька одиниць зброї. Їх забрали правоохоронці», — заявив Фійолек.

Близько 15:00 чоловік заїхав на площу Ринок у Кракові та почав стріляти з автомобіля по випадкових перехожих.

Унаслідок нападу кількість загиблих зросла до шести осіб. Ще 12 постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

Про це повідомляє Польське радіо.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, пораненняотримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Прокуратура Кракова в Польщіплануєв неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру.

24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі польського Кракова, ще під час навчання малював сцени жорстокого насильства. Його колишня однокласниця розповіла, що на малюнках чоловік зображував повішених людей, а також себе зі зброєю під час нападу на школу.

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