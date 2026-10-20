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Що потрібно ворогу, аби знищити цілий регіон? Танкові колонні прориви, захоплення міських адміністрацій та прапори на центральних площах? «Хезболлі» не довелося реалізовувати план вторгнення, який передбачав проникнення тисяч бойовиків до ізраїльських громад. Ракетних обстрілів і загрози нападу вистачило, аби десятки тисяч людей вимушено залишили свій дім.

За десять кілометрів від ліванського кордону, засновниця та керівниця дослідницького центру ALMA Саріт Зехаві пояснює українським журналістам, скільки часу має людина, щоб сховатися після сигналу сирени. Приблизно 15 секунд. А в громадах, розташованих ближче до кордону, попередження взагалі не залишало часу на реакцію. За вікном гірські пейзажі й ліванські села здаються мирними декораціями, але на слайдах — реальність порожніх вулиць.

Матеріал підготовлено за результатами прес-туру на північний кордон Ізраїлю, організованого Міністерством закордонних справ Ізраїлю та Посольством Держави Ізраїль в Україні.

Понад 60 тисяч мешканців півночі Ізраїлю насильно залишили власні домівки. Бойовики «Хезболли» задля таких «досягнень» навіть не перетинали кордон. Їм не знадобилося наземне вторгнення й жоден танк. Регулярний психологічний тиск, загроза нападу елітних підрозділів, протитанкові ракети й дешеві FPV-дрони за $300, які розстрілювали цивільні авто на відкритих трасах та залітали у вікна житлових будинків — цього виявилося достатньо, аби 43 прикордонні громади спорожніли на півтора року. Без бізнесу, агросектору, туризму і шкіл. Села-привиди.

Ізраїль роками інвестував мільярди у високотехнологічну оборону та потужні системи перехоплення. Але «Залізний купол» проти ракет прямого наведення та квадрокоптерів біля самого кордону практично безсилий. Результат нищівний: без прямої окупації ворог паралізував економіку й змусив цілу країну жити у режимі постійних оборонних судом.

Дзеркальне дежавю для українців, котрі живуть у щоденному терорі кожного міста і не обов’язково прифронтового. Те саме сьогодні робить росія — випалює життя ракетами, дронами, аби щоденне існування цивільних стало неможливим.

Ізраїльський кейс, як жорстоко правдиве попередження для України: агресор може досягати своїх стратегічних цілей, не захоплюючи ані метра нової землі. Формула «перемогти — це лише утримати або повернути території» більше не працює. Військова перевага чи наявність сучасних систем ППО біля великих міст самі по собі не повертають людей до прикордоння, якщо ворог здатен діставати туди дешевим вогнем.

Навіть після зупинки активних бойових дій або виходу на кордони, сусідство з агресивним режимом здатне роками утримувати наші регіони в стані «сірої зони непридатності». Головне звдання майбутнього — не просто вигнати ворога, а навчитися захищати й відновлювати нормальність, повертати людям відчуття безпеки там, де противник прагне залишити лише випалену пустку.

Для довідки: Alma Research and Education Center (Центр досліджень та освіти «Альма»). Некомерційний двопартійний аналітичний центр, який досліджує виклики безпеки на північному кордоні Ізраїлю (з Ліваном та Сирією), діяльність «Хезболли», іранський вплив та військовий потенціал у регіоні.

Засновниця: Саріт Зехаві (Sarit Zehavi), підполковник запасу, колишня співробітниця військової розвідки ЦАХАЛу.

П'ятнадцять секунд до укриття

Дорога на північ стрімко піднімається вгору, петляючи між пагорбами Верхньої Галілеї. За вікном зелені схили та світлі будинки ліванських сіл. Звідси, з пагорба Хар-Адір, де розташований брифінговий зал дослідницького центру ALMA, кордон здається лише умовною лінією і так — лише здається.

Засновниця та керівниця центру Саріт Зехаві починає розмову з українськими журналістами з фотографій, зроблених прямо з вікна будинку її колеги у селищі Кфар-Врадім, неподалік звідси.

«Вранці, коли вони відчиняли вікно, то бачили бойовиків "Хезболли", їхні прапори та плакати з Насраллою, — розповідає Саріт Зехаві. — Усе це було порушенням резолюції 1701, яка чітко зазначала: територія від кордону й аж до річки Літані має бути повністю вільною від будь-якої діяльності "Хезболли". За цим мали стежити UNIFIL та ліванська армія. Але вони діяли абсолютно вільно. З нашого боку Ізраїль знав про це, але дотримувався політики стримування: ми не атакуємо, якщо вони не атакують нас. Ми знали, що вони готуються, але нічого не робили. А потім сталося 7 жовтня, і 8 жовтня "Хезболла" долучилася до війни».

Локація, де триває брифінг, розташована приблизно за десять кілометрів від межі з Ліваном. Зехаві робить паузу й переходить до жорсткої арифметики виживання на прикордонні:

«Якщо лунає сирена, яка попереджає про ракети чи реактивні снаряди, у вас є приблизно 15 секунд. Саме стільки часу ви маєте, щоб знайти укриття. У цій будівлі воно розташоване на поверсі. Якщо думаєте, що встигнете туди дістатися, — удачі».

Для громад, розташованих ще ближче до лінії розмежування, цього відліку просто немає.

«Люди, які жили за п'ять кілометрів від кордону, перебували в гіршому становищі, — наголошує аналітикиня. — Вони не мали жодного часу на попередження. Якщо лунала сирена, вибух ставався практично одночасно. Тобто вони взагалі не мали можливості убезпечити себе».

Але в перші дні жовтня 2023 року над цими містечками та кібуцами нависла й інша загроза — сухопутне вторгнення, до якого противник готувався роками.

Як виграти, не перетинаючи кордон

На екрані в брифінговому залі з’являються кадри, що вражають своєю деталізацією: промо-відео самої «Хезболли», випущене у 2014 році. На ньому детально розпланована операція захоплення ізраїльських прикордонних містечок Шломі та Нагарії силами 5000 бойовиків елітного підрозділу «Радван».

«Це відео опублікували понад десять років тому, і воно виглядає точнісінько як те, що зробив ХАМАС 7 жовтня, — коментує Саріт Зехаві, вказуючи на відеоряд. — Тоді це була радше психологічна війна проти цивільного населення, бо все було спрямовано проти громад, а не проти військових позицій. Але коли влітку 2024 року ЦАХАЛ розпочав наземну операцію, біля кордону виявили, що все було заздалегідь підготовленим аби реалізувати цей план: транспорт, форма, зброя, їжа».

«Хезболла» так і не наважилася на повномасштабний сухопутний кидок у перші дні війни. Чому угруповання не атакувало одночасно з ХАМАСом, коли катастрофа могла стати кратно більшою? За словами Зехаві, однозначної відповіді немає, але ключовими стали втрата чинника несподіванки та внутрішнє суперництво.

«Вони дізналися про напад ХАМАСу лише за пів години до його початку, — пояснює очільниця центру ALMA. — Щойно ХАМАС вторгся на півдні, люди тут, на півночі, почали негайно евакуйовуватися, бо розуміли, що стануть наступними. Тоді як "Хезболла" усвідомила, що втратила ефект несподіванки, і не хотіла здійснювати напад, менш успішний за хамасівський. Крім того, ХАМАС сунітська організація, а "Хезболла" — шиїтська. Для них піти слідом за сунітами означало б приниження. Зрештою вони вирішили вступити у війну в допоміжній ролі — виключно ракетами, реактивними снарядами та безпілотниками».

І саме тут криється головний парадокс сучасної війни, який робить ізраїльський досвід моторошно близьким для України. Агресору не знадобилося заводити танки, аби повністю розгромити цивільне життя регіону.

«Вони все одно досягли доволі значного успіху, — підкреслює Зехаві. — Сам страх перед вторгненням, а також обстріли ракетами зрештою призвели до евакуації понад 60 тисяч людей із півночі країни. Евакуювали 43 громади. Оскільки більшу частину півночі виселили, там не залишилося бізнесу, шкіл, сільського господарства й туризму. Протягом півтора року тут усе було зупинено. "Хезболла" використовувала це у своїй пропаганді: мовляв, подивіться, чого ми змогли досягти без жодного вторгнення».

Для України такий механізм знайомий до болю. Російська армія застосовує точнісінько таку ж тактику «створення території непридатності»: постійний хаотичний вогонь, мінування та дрони роблять щоденне існування цивільних неможливим, навіть якщо лінія фронту залишається нерухомою за кілометри звідси. Ворогу не обов'язково окупувати дім, якщо він може зробити так, щоб у ньому більше ніхто не міг жити.

Чому «Залізний купол» не вирішує всіх проблем

У масовій свідомості «Залізний купол» давно став синонімом абсолютної безпеки. Проте в умовах прикордонної війни проти асиметричного противника навіть ця технологічна гордість Ізраїлю стикається з межами своїх можливостей.

«"Залізний купол" дуже успішно перехоплює цілі, які летять балістичною траєкторією, — розбиває ілюзії Саріт Зехаві. — Але проти протитанкових ракет, які мають малу дальність і летять прямо до цілі, він значно менш ефективний. Те саме стосується безпілотників: вони можуть змінювати напрямок руху, тому система проти них працює гірше».

За словами аналітика, ситуацію ускладнює й сама географія півночі. «Залізний купол» запрограмований не витрачати дорогі ракети-перехоплювачі на цілі, що падають у незаселеній місцевості. Але для регіону з розвинутою дорожньою мережею це перетворилося на справжнє пекло.

«Тут переважно відкрита місцевість, — пояснює Зехаві. — Пересуватися тутешніми дорогами було надзвичайно небезпечно. Не було ні попередження, ні перехоплення, ні GPS на той час, оскільки його глушили. Люди гинули, коли їхали дорогами в цих районах. Тому залишалися тут лише тоді, коли це було справді необхідно».

Спостерігаючи, що балістичний арсенал вибивається авіаударами, «Хезболла» швидко змінила тактику, пішла шляхом здешевлення та спрощення.

«Вона переходить до менш технологічної зброї, — розповідає очільниця ALMA. — Ми бачимо безпілотники, у багатьох випадках FPV-дрони. Це щось таке, що можна купити в інтернеті за $300–400, а клейкою стрічкою прикріпити гранату від РПГ. Ті дрони, що керуються через оптоволокно, буквально повітряний змій із дротом і бомбою. Звісно, це не стратегічна загроза, але така зброя вбиває людей і досягає головної мети терористів — сіє страх і руйнує нормальне життя. Тож поки ми вкладаємо мільярди доларів у складні й технологічні системи ППО, вони купують пристрій за кілька сотень доларів, — наголошує Зехаві. — Вони доходять висновку, що вкладати кошти в складну зброю не варто, якщо можна завдавати шкоди значно дешевшими засобами. Ми йдемо вгору, а вони — вниз, до простіших технологій. Оборона завжди дорожча за напад».

«Хезболла» не приховує своїх методик, у своїх соцмережах угруповання відкрито публікує відео з кустарних майстерень, де бойовики збирають FPV-дрони.Саріт Зехаві погоджується: бойовики переймають досвід через Іран та Росію. Але процес навчання — двосторонній. Ізраїльський ОПК зараз вимушено шукає короткі рішення: від звичайних антидронових сіток над автівками до розробки новітніх лазерних комплексів. І, за словами Зехаві, ізраїльські фахівці уважно вивчають український досвід боротьби з малорозмірними БпЛА, а українські консультанти вже допомагали країнам Перської затоки будувати захист від іранських дронових атак.

Знищити зброю — не означає знищити загрозу

Масштаб ліквідацій, яких зазнала «Хезболла» за останні кілька років теж вражає. У вересні 2024 року внаслідок ізраїльської спеціальної операції «Апачі» (детонації пейджерів та рацій) було паралізовано систему зв’язку угруповання та виведено з ладу тисячі бойовиків. Далі послідувала серія точкових авіаударів, які знищили багаторічного ватажка Хасана Насраллу, а за тиждень і його ймовірного наступника. Проте аналітики застерігають від ілюзій: знищення керівництва та арсеналів не означає автоматичної самоліквідації структури.

«Головне значення операції з пейджерами полягало в психологічному впливі, — пояснює Саріт Зехаві. — Звісно, загинуло чимало командирів, але важливішим було те, що ворог усвідомив: Ізраїль може легко проникати в їхні структури. Ліквідація Насралли також завдала серйозного удару. Але в них є плани В, Г, Д і далі. У них завжди є людина на заміну. Організація не піде додому й не зачинить двері лише тому, що Насралла загинув».

За оцінками дослідників ALMA, до початку ескалації 7 жовтня 2023 року арсенал «Хезболли» налічував орієнтовно 150 тисяч ракет та реактивних снарядів. Сьогодні, після сотень авіаударів ЦАХАЛу, у розпорядженні угруповання залишається близько 15 тисяч ракет і десятки тисяч безпілотників. Крім того, бойове ядро все ще становить близько 40 тисяч осіб на дійсній службі плюс мобілізаційний резерв.

«Сьогодні це зовсім інша організація, — підкреслює Зехаві. — Вона зазнала дуже серйозних ударів по арсеналу, командирах та інфраструктурі й долучилася до трансформації. Тепер це менш централізована, більш дезорганізована структура, яка значно підконтрольна безпосередньо Ірану. Новий лідер, Наїм Касем, не має такої харизми й влади, які мав Насралла. Якщо Насралла міг сказати іранцям "ні", то Касем фактично виконує вказівки Тегерана».

Ідеологічний наратив теж зазнав трансформації. Замість культу живої особистості угруповання перейшло до «культу спадщини й шахідів». Загиблі ватажки перетворюються на мучеників і продовжувати вогонь вимагається вже задля вшанування їхньої пам'яті.

«У цьому й полягає головна складність: недостатньо просто знищувати зброю, щоб роззброїти "Хезболлу", — резюмує очільниця ALMA. — Проблема в людях, в ідеях, в ідеології, яка підтримує існування такої організації. Вони можуть втратити значну частину свого озброєння, але, доки зберігають відданість людей і віру в цю ідеологію, вони знаходитимуть нові способи підтримувати своє існування».

«Держава в державі»: звідки береться стійкість «Хезболли»

Відповідь на питання, чому південноліванські громади не відвертаються від «Хезболли» навіть після того, як їхні села перетворилися на руїни, а понад мільйон людей стали біженцями, лежить далеко поза межами суто військової площини. За десятиліття угруповання побудувало паралельну соціальну реальність, підмінивши собою кволу й корумповану ліванську державу.

«"Хезболла" — не просто терористична організація, — пояснює Саріт Зехаві. — Це громадський рух і політична партія. Вона забезпечує шиїтські громади Лівану всіма послугами, яких їм не надає ліванський уряд: школи, лікарні, газ, електроенергія, продукти, житло, банківські послуги. Якщо ви отримуєте світло від держави — воно є пару годин на добу. Якщо від "Хезболли" — більшу частину дня. Якщо ви бойовик "Хезболли", то отримуєте вищу зарплату, ніж солдат ліванської армії».

Ця повна соціально-економічна залежність залізно-надійно укріплюється ідеологічною обробкою з самого дитинства. «Хезболла» має власний розгалужений скаутський рух, мережу приватних шкіл та релігійних інституцій, де дітям змалку прищеплюють «культуру смерті» — концепцію, у якій загибель у боротьбі проти Ізраїлю є найвищою життєвою метою.

Під час брифінгу Саріт Зехаві наводить шокуючі приклади цієї ментальності та цитує записи самих мешканців. Батьки в цих громадах прагнуть для своїх дітей зовсім не того, що є звичним для цивілізованого світу: вони хочуть не того, щоб їхні сини й доньки виросли лікарями чи юристами, а того, щоб вони стали мучениками й загинули.

«На одному з відео батько й мати відкрито розповідають, як пишалися б, якби їхні діти загинули заради цієї справи, — наголошує аналітик. — Вони прямо кажуть, що хотіли б мати ще більше дітей, аби принести їх у жертву. Мати говорить, наскільки щасливою вона була б, якби мала більше дітей, котрі загинули б і стали шахідами. В іншому, новішому відео, бабуся тримає на руках трирічного онука під час похорону його батька-бойовика і каже хлопчику, що одного дня він піде слідами батька й також загине як шахід. Бабуся фактично бажає смерті власному трирічному онукук2 невдовзі після загибелі сина. Такою є ця ментальність. І саме тому так важко перемогти противника, який мислить у такий спосіб».

Для релігійних фанатиків та їхніх спонсорів у Тегерані самі страждання й руйнування трактуються як вищий прояв стійкості, а отже — як перемога.

«Незалежно від того, наскільки сильно вони страждають, для них самі ці страждання стають перемогою, — зазначає очільниця ALMA. — Вони страждають, але продовжують існувати. Вони все ще можуть воювати проти Ізраїлю. Нехай тепер здатні запустити лише один безпілотник, але для них це означає, що вони залишаються на місці й перемагають. Хоч би наскільки сильно ви їх били, вони все одно сприйматимуть це як власну перемогу, тому що трактують самопожертву як перемогу».

Тому стандартні уявлення про воєнну логіку тут розсипаються в ніщо. Розрахунок на те, що противник виснажиться, переосмислить ціну втрат і в якийсь момент підніме білий прапор, залишається всього лиш ілюзією.

«Цього не станеться, — підкреслює Саріт Зехаві. — Адже що сильніше ви їх б'єте, то більше вони вважають себе переможцями, якщо здатні витримати удар і продовжити існування в будь-якій формі».

Ця ж ідеологія виправдовує й тактику «живого щита». На кадрах із деокупованих південноліванських сіл підземні тунелі, що проходять безпосередньо під дитячими спальнями, та пускові установки, змонтовані всередині приватних житлових будинків чи машин швидкої допомоги.

«У кожному будинку в шиїтських громадах можна знайти щось, пов'язане з "Хезболлою": зброю, пускову установку, тунель під підлогою, — підкреслює Зехаві. — Вони самі заявляють, що розмежування між цивільними та бойовиками — це безглуздя, що всі вони частинки "Хезболли". А коли Ізраїль завдає удару по пусковій установці у житловому будинку, ворог використовує це для звинувачень у порушенні гуманітарного права».

Оцей вакуум дієздатної державної влади, помножений на фанатичну ідеологію самопожертви та фінансове підживлення з Ірану, робить угруповання надзвичайно гнучким. Спроби роззброїти «Хезболлу» у межах дипломатичних угод впираються у глухий кут: ліванська армія, у якій близько половини особового складу становлять ті ж самі шиїти, просто відмовляється заходити в домівки й силою вилучати зброю, побоюючись спалаху нової громадянської війни.

Чому люди не повертаються додому

Навіть після знищення верхівки «Хезболли», наземної операції ЦАХАЛ та підписання чергових угод про припинення вогню північні регіони Ізраїлю оживають дуже повільно. Попри заклики уряду та запевнення армії, значна частина евакуйованих мешканців просто відмовляється повертатися.

«Для кожної людини це дуже особисте рішення, — підкреслює Саріт Зехаві наприкінці брифінгу. — Зараз північний регіон перебуває на етапі відновлення: потрібно відремонтувати інфраструктуру, відбудувати будинки. Але є громади, куди повернулося лише близько 40, 50 чи 60 відсотків населення. Деякі будинки досі стоять порожніми. Після того, що зробив ХАМАС 7 жовтня, люди вже не можуть повернутися до життя біля кордону, якщо знають, що по той бік усе ще перебувають бойовики, і знають, що може статися».

У тяжкому ізраїльському досвіді, Україна може розгледіти і власне, нерадісне повоєння. Військова перевага, наявність потужних систем ППО, навіть успішна деокупація територій не гарантують автоматичного повернення нормального життя. Якщо по той бік кордону залишається агресивний ворог та має змогу діставати до цивільних громад дешевими хаотичними ударами, прикордоння ризикує на роки застрягнути в стані порожньої «сірої зони».

Жорстока ізраїльська реальність така, що мало захистити кордон чи утримати лінію фронту. Перемога у сучасній війні визначається не за відсутністю ворожих танків у місті, а можливістю людини спокійно заснути у власному домі. Це й стане головним завданням після завершення активних бойових дій: повернути людям відчуття безпеки, без якого жодна громада, жоден бізнес і жоден регіон не здатні відродитися.

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