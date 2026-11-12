Території, гарантії та перемир’я — чому переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут

Дводенні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися без помітного прогресу в головних питаннях завершення війни. Сторони не змогли зблизити позиції щодо українських територій, майбутніх гарантій безпеки та припинення вогню. Водночас учасники попередньо домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

Зустрічі тривали 10 і 11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Як пише Forbes, за жодним із трьох ключових напрямків — територіальним питанням, безпековими гарантіями та припиненням бойових дій — домовитися не вдалося. До переговорів долучилися представники України, США та Росії. Американську сторону представляли спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську — помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Представники європейських країн, Європейського Союзу та НАТО також проводили окремі зустрічі з американською й українською сторонами. Однак безпосередньо до тристоронніх переговорів вони не входили. Після завершення зустрічей Умєров визнав, що між позиціями сторін залишаються суттєві розбіжності. За його словами, учасники змогли прямо озвучити свої вимоги, але попереду ще багато складної роботи.

Територіальне питання залишається головною перешкодою

Одна з найбільших суперечностей — вимоги Москви щодо українських територій. Росія продовжує наполягати на тому, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Йдеться не лише про території, які російська армія окупувала, а й про райони, що залишаються під контролем України.

Київ не погоджується на такі умови. Українська сторона наполягає, що будь-які рішення мають поважати суверенітет і територіальну цілісність країни. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україна не може просто віддати свої землі Росії. Під час переговорів російська делегація не продемонструвала готовності відмовитися від територіальних претензій. Тож позиції сторін у цьому питанні залишилися далекими одна від одної.

Київ, зі свого боку, виступає за припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Однак такий підхід не означає визнання окупованих територій російськими. Саме питання майбутнього статусу цих земель залишається одним із найскладніших у переговорах.

Гарантії безпеки — ще одне невирішене питання

Не вдалося досягти згоди й щодо того, як Україна має бути захищена після завершення війни. Київ наполягає на надійних і юридично обов'язкових гарантіях, які допоможуть запобігти новому нападу Росії. Україна хоче отримати не просто політичні обіцянки, а конкретні зобов'язання партнерів. Вони мають визначати, яку допомогу країна отримає в разі нової російської агресії та як саме союзники реагуватимуть на загрозу.

Зеленський раніше заявляв, що американські гарантії безпеки мають діяти щонайменше 20 років. Водночас Москва виступає проти вступу України до НАТО та просуває власні вимоги щодо майбутньої системи безпеки в Європі. США намагалися знайти формулу, яка могла б стати основою для домовленостей. Серед обговорюваних підходів була модель, за якої союзники проводять консультації в разі загрози безпеці України. Вона нагадує механізм, передбачений четвертою статтею Північноатлантичного договору.

Однак цього разу сторони не погодили, якими саме мають бути гарантії та хто нестиме відповідальність за їх виконання. Тому питання безпеки України після війни залишається відкритим.

Припинення вогню поки не погодили

Ще один напрямок, у якому не вдалося досягти результату, — припинення бойових дій. Москва не погоджується на перемир'я без попереднього узгодження подальших кроків і загальних умов завершення війни. 10 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче погоджуватися на «ще одне перемир'я», якщо не буде розуміти, що відбуватиметься після нього. Він також наполягав, що спочатку потрібно визначити майбутні гарантії безпеки.

Попередній досвід також не дає підстав говорити про готовність Росії дотримуватися домовленостей. Зокрема, Москва порушувала домовленості про енергетичне перемир'я у березні 2025 року та тимчасові великодні домовленості у 2026-му. Окремо сторони погоджували локальний режим тиші в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він діяв із 27 жовтня до 1 листопада та дав змогу провести гуманітарну місію для допомоги цивільним і евакуації охочих виїхати. Проте продовжити цей режим не вдалося.

Таким чином, після зустрічей в Абу-Дабі не з'явилося й домовленості про загальне припинення вогню. Росія не погодилася з пропозиціями, які могли б стати основою для зупинки бойових дій.

Єдиний конкретний результат — домовленість про обмін полоненими

Попри відсутність прориву в політичних і безпекових питаннях, переговори дали результат у гуманітарному напрямку. Україна, Росія та США попередньо погодили масштабний обмін військовополоненими. Серед можливих варіантів називали формати «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони обговорювали такі цифри ще під час першого дня зустрічей. Остаточну кількість людей та практичні деталі обміну мали узгодити окремо.

Про досягнення принципової домовленості повідомили як український керівник делегації Рустем Умєров, так і представник російської сторони Володимир Мединський. Американський посланець Джаред Кушнер також назвав майбутнє звільнення полонених одним із позитивних результатів зустрічей. Однак на момент завершення переговорів конкретної дати обміну та остаточного списку людей не оприлюднили. Тож поки йдеться про попередню домовленість, яку ще потрібно реалізувати.

Що буде далі після зустрічей в Абу-Дабі

Після переговорів американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви, де 12 листопада зустрілися з Володимиром Путіним. Вони обговорили результати зустрічей в Абу-Дабі та подальші кроки для продовження переговорного процесу. Після зустрічі Віткофф повідомив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів. За його словами, до наступної зустрічі мають долучитися й представники європейських країн. Це може стати важливою зміною формату, адже раніше Європа не брала безпосередньої участі в основних тристоронніх зустрічах.

Після Москви американські посланці мали вирушити до Дубліна, де запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Вони повинні поінформувати українського президента про результати розмови з Путіним і обговорити подальші дипломатичні кроки.

Отже, переговори в Абу-Дабі не наблизили сторони до домовленості про завершення війни. Територіальні вимоги Росії, майбутні гарантії безпеки України та припинення вогню залишаються невирішеними. Поки що єдиним конкретним результатом став попередній прогрес у питанні обміну полоненими, а наступний раунд переговорів має показати, чи готова Москва змінювати свою позицію. Про це пише Forbes.

Під час переговорів в Абу-Дабі, що відбулися напередодні, російська сторона заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Натомість Росія прагне й надалі завдавати ударів по українській території.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

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