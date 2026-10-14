Thai Airways виплатить компенсації за затримку багажу без скарг — Bangkok Post

У Таїланді авіакомпанія Thai Airways International заявила, що виплатить компенсації всім пасажирам, яких зачепила масштабна затримка багажу після повеней. Подавати скарги для отримання виплат не потрібно, а доставку затриманих валіз компанія оплачуватиме послугами будь-яких перевізників, що обслуговують напрямки пасажирів. Про це Bangkok Post повідомив голова ради директорів Лаваран Сангсніт.

Компенсація та доставка валіз

За даними видання, через повені було затримано близько 25 тисяч одиниць багажу та скасовано понад 200 рейсів. Thai Airways також планує винести на розгляд ради директорів спеціальний пакет компенсацій, який може передбачати додаткові милі для учасників програми лояльності.

Компанія вирішила не чекати на власні рейси для пересилання валіз. Затриманий багаж відправлятимуть перевізниками, що обслуговують відповідні напрямки, аби якнайшвидше повернути речі власникам.

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Розслідування та кадрові рішення

Проблеми з багажем, за даними Bangkok Post, виявили недоліки в управлінні, після чого рада директорів відсторонила генерального директора Чая Еамсірі. Виконувачем обов’язків керівника призначили члена ради директорів Самріта Самніанга.

Розслідувати інцидент доручили заступнику начальника національної поліції Татчаю Пітанілабуту. Висновки мають бути готові протягом 30 днів. Попередньо встановлено, що бракувало працівників на ключових операційних ділянках: близько 200 співробітників не змогли дістатися до місця роботи через повені. Також ішлося про запізніле запровадження екстрених процедур і несвоєчасне залучення резервного персоналу.

Рада директорів наказала переглянути контракти на аутсорсинг послуг з обробки багажу та наземного обслуговування, зокрема з Wingspan Services. Попри відновлення нормальної роботи й ліквідацію накопичення багажу, керівники компанії проведуть перевірки в аеропорту Суварнабхумі. Авіакомпанія також скасувала скорочення виплат за понаднормову роботу під час криз і великих міжнародних подій, щоб підтримувати укомплектованість персоналом на ключових ділянках.

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