Thales планує створити у Японії базу підтримки оборонної техніки — The Japan Times

Французька оборонна компанія Thales планує створити в Японії базу технічного обслуговування та оперативної підтримки японського оборонного обладнання. Як повідомляє The Japan Times, японська ділова газета Nikkei називає це можливим першим випадком, коли іноземна оборонна компанія відкриє в країні спеціалізований об’єкт для обслуговування та експлуатації японської військової техніки.

Довгострокова присутність

Голова та генеральний директор Thales Патріс Кейн заявив Nikkei, що база має стати важливою віхою для довгострокової діяльності компанії в Японії. За даними видання, Thales уже постачає обладнання Силам самооборони Японії.

Nikkei також повідомляє, що надалі компанія може розширити свій японський бізнес на цивільний сектор. Кейн назвав радарні й сонарні технології серед можливих напрямів співпраці та зазначив, що Thales прагне надавати підтримку у сферах, де має переваги за характеристиками обладнання.

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Виробництво мінометів

За інформацією Nikkei, Thales передасть технології японському партнеру Japan Steel Works. Виробництво важкої мінометної системи 2R2M у Японії планують розпочати наступного року.

Повідомлення з’явилося на тлі збільшення Японією оборонних витрат через швидке нарощування військового потенціалу Китаю та непередбачуваність Північної Кореї. У матеріалі зазначається, що уряд прем’єр-міністерки Санае Такаїчі відходить від традиційного пацифістського підходу, який обмежував застосування сили самообороною.

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