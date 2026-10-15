Thames Water попросила кредиторів про ще £2,4 млрд — The Guardian

У Великій Британії водопостачальна компанія Thames Water попросила своїх кредиторів надати ще £2,4 млрд короткострокового фінансування. Без додаткових коштів компанія може вичерпати ліквідність наприкінці 2026 року або на початку 2027-го, повідомляє The Guardian.

Thames Water заявила, що не очікує завершити процес рекапіталізації до того, як у неї закінчаться кошти. Компанія обслуговує 16 млн клієнтів у Лондоні та долині Темзи й уже кілька років перебуває на межі фінансового краху через борги, які становлять близько £20 млрд.

Попередній пакет майже вичерпано

У лютому минулого року кредитори надали Thames Water фінансову підтримку на £3 млрд, щоб компанія могла продовжувати роботу під час переговорів про скорочення боргу та залучення нового капіталу. Наразі компанія вже використала £2,65 млрд із цього пакета.

Кредитори, об’єднані в London & Valley Water, перебрали фактичний контроль над компанією після того, як її акціонери відмовилися від участі. До групи кредиторів входять американські хедж-фонди Elliott Management і Silver Point Capital, а також інституційні інвестори BlackRock і M&G.

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Умови плану порятунку

Кредитори підготували план порятунку, який передбачає списання £4 млрд позик. Водночас його реалізація залежить від того, чи погодиться регулятор Ofwat на кілька років звільнити Thames Water від штрафів за забруднення довкілля.

Компанія зазначила, що додаткові £2,4 млрд мають забезпечити ліквідність до осені 2027 року та дозволити продовжити програму капітальних робіт і поліпшень для споживачів та довкілля. Кредитори, як очікується, проголосують за запропонований план пізніше цього місяця.

Деякі політики Лейбористської партії та екологічні активісти закликали передати Thames Water під спеціальне управління держави на час пошуку нового покупця. Енді Бернем заявляв, що для Thames Water слід запровадити державну власність.

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