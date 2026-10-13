The Atlantic заявив про тиск Трампа на Україну з метою капітуляції

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Журнал The Atlantic розкритикував дії Дональда Трампа, заявивши, що вони виглядають як спроба змусити Україну капітулювати. За оцінкою видання, протягом останніх трьох діб президент США відмовився від дипломатичних формальностей, підірвав власні зусилля, спрямовані на врегулювання війни, та відступив від багаторічних принципів зовнішньої політики США.

Американський президент скасував санкції на імпорт російського дизельного пального, порушивши закони, які сам же підписав, і погрожував припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Цим ультиматумом Вашингтон вимагає від Києва відмовитися від найефективнішої зброї – ударів по російських НПЗ, не висуваючи при цьому жодних вимог до Росії натомість.

При цьому Трамп жодним чином не критикував російські атаки на українські електростанції та заводи, навіть ті, що належать американським компаніям, а також не висловив співчуття через загибель українських дітей під час останніх бомбардувань.

Заяви президента США про нібито досягнуте «енергетичне припинення вогню» виявилися неправдивими й здивували українську сторону, а Росія одразу ж порушила його, завдавши удару по електростанції в Харкові лише через кілька годин.

Попри те, що саме Україна неодноразово пропонувала припинення вогню, а Москва відмовлялася від змістовних перемовин, Трамп безпідставно звинуватив у блокуванні мирного процесу саме Київ, пише The Atlantic.

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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