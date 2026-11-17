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Британське видання презентувало щорічний спецвипуск The World Ahead 2027, присвячений ключовим викликам наступного року. Серед головних тем прогнозу – політичні зміни після президентства Дональда Трампа, ризик військового конфлікту навколо Тайваню, нестабільність фінансових ринків і розвиток штучного інтелекту.

Видання традиційно супроводило прогноз спеціальною обкладинкою, присвяченою ключовим подіям і тенденціям майбутнього року.

У редакції попереджають, що 2027 рік принесе політичні та фінансові потрясіння, а розвиток штучного інтелекту посилить напруженість у технологічній сфері. Серед інших загроз називають наслідки війни в Ірані, продовольчу нестабільність і поглиблення проблем із державними боргами розвинених країн.

Редактор The World Ahead Том Стендедж зазначив, що після переходу контролю над обома палатами Конгресу США до демократів американський президент навряд чи погодиться на зменшення власного політичного впливу.

На думку редакції, Трамп, навпаки, стане агресивнішим і непередбачуванішим у своїх рішеннях. Журналісти очікують збільшення кількості президентських указів, судових суперечок, масштабних будівельних проєктів і військових операцій.

Водночас у США поступово розгортатиметься боротьба за право стати наступником Трампа. Саме тому 2027 рік The Economist розглядає як початок політичного переходу до наступного етапу американської історії.

Особливу увагу британські журналісти приділили Тайваню та військовим планам Китаю. The Economist нагадує про твердження, що лідер КНР Сі Цзіньпін визначив 2027 рік терміном, до якого китайські збройні сили повинні бути готовими до захоплення острова.

Водночас редакція не стверджує, що саме у 2027 році Китай обов'язково розпочне вторгнення.

Журналісти звертають увагу на те, що сучасні технології суттєво змінили характер бойових дій. Досвід України та Ірану, за оцінкою видання, продемонстрував, що менші держави отримали додаткові можливості протистояти значно потужнішим противникам. Саме тому питання полягає у тому, як розвиток військових технологій вплине на можливість захоплення Тайваню.

Ще однією важливою темою прогнозу стали президентські вибори у Франції та посилення правопопулістських політичних сил у Європі.

The Economist звертає увагу на можливість перемоги Марін Ле Пен, яка, на думку редакції, спричинила б серйозні політичні наслідки для Європейського Союзу.

Особливе занепокоєння викликає перспектива погіршення відносин між Францією та Німеччиною, співпраця яких традиційно відіграє важливу роль у функціонуванні ЄС.

Крім того, французькі державні фінанси вже перебувають під тиском через значний борг. Політична нестабільність здатна посилити побоювання інвесторів і спричинити додаткові труднощі на фінансових ринках.

Британське видання попереджає про зростання ризиків на світових ринках державних облігацій. За оцінкою The Economist, чимало заможних держав протягом тривалого часу витрачають більше коштів, ніж дозволяють їхні фінансові можливості. Одночасне підвищення дохідності облігацій створює додаткове навантаження на державні бюджети.

Редакція вважає, що така ситуація не здатна тривати нескінченно, тому фінансові потрясіння залишаються одним із головних ризиків 2027 року.

Окремий блок прогнозу присвячений штучному інтелекту. The Economist очікує посилення суспільного невдоволення великими технологічними компаніями. Зокрема, занепокоєння викликає зростання боргового навантаження компаній, які інвестують у розвиток ШІ.

Журналісти звертають увагу на складні та непрозорі фінансові угоди, які збільшують ризик різкого падіння вартості активів у технологічному секторі.

Водночас видання вважає, що деякі побоювання щодо впливу штучного інтелекту на зайнятість населення та довкілля є перебільшеними.

Серед інших ключових тенденцій The Economist називає наслідки війни в Ірані, які продовжать впливати на міжнародні відносини, енергетичні ринки та продовольчу безпеку.

За оцінкою редакції, військовий конфлікт підірвав довіру американських союзників до Вашингтона та змінив сприйняття Сполучених Штатів їхніми противниками.

Окремою проблемою стане дефіцит добрив, який у поєднанні з потужним кліматичним явищем Ель-Ніньйо загрожує продовольчій безпеці мільйонів людей.

Також журналісти прогнозують черговий рік екстремально високих температур, посух, масштабних лісових пожеж і хвиль спеки. Водночас нестабільність світових енергетичних ринків, на думку видання, стимулюватиме розвиток відновлюваної енергетики.

До десятки основних тенденцій The Economist також включив поширення препаратів для зниження ваги, розвиток космічної індустрії та зміни в Голлівуді.

Зокрема, журналісти очікують, що препарати на кшталт Ozempic дедалі більше впливатимуть не лише на медицину, а й на споживчу поведінку людей, ринок одягу, косметики та фітнес-послуг.

У космічній галузі видання прогнозує початок регулярних запусків супутників за допомогою Starship компанії SpaceX та запуск першої приватної космічної станції.

Крім того, розвиток космічних технологій поступово наближатиме реалізацію ідеї розміщення центрів обробки даних на орбіті.

Ще одним напрямом стане переосмислення великих голлівудських франшиз на тлі успіху малобюджетних фільмів, створених незалежними авторами.

Джерело: The Economist

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