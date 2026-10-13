The New York Times повідомила про активніші контакти США з Росією за лаштунками

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США ведуть із Росією значно інтенсивніші переговори, ніж визнають публічно, пише The New York Times. Про нові реалії закулісної дипломатії свідчить шестигодинна зустріч у клубі «Shell Bay», у якій брали участь українські, європейські та американські посадовці.

Головним висновком для європейських дипломатів стало те, що адміністрація Дональда Трампа веде з Москвою набагато тісніші переговори, ніж це заявляється публічно.

Під час зустрічі посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер приголомшили присутніх заявою про плани США зняти санкції з російського дизелю та вимогою до Києва негайно припинити удари по російських НПЗ. У відповідь на запитання української делегації про те, що Україна отримає натомість, американці заявили, що Вашингтон і так робить достатньо, нагадавши про надану розвідувальну підтримку.

Частина учасників сприйняла це як завуальований тиск, тоді як американські джерела зазначають, що роздратування Трампа через позицію України робить подальші кроки непередбачуваними. Підтвердженням інтенсивності кулуарних контактів стало те, що в розпал перемовин Віткофф залишив зустріч задля прямої телефонної розмови між Трампом і Путіним.

Високопосадовець ЄС Бйорн Зайберт на брифінгу для послів 27 країн Євросоюзу заявив, що він та інші дипломати були шоковані рішенням щодо дизельних санкцій та масштабом зближення Вашингтона з Кремлем. За словами Зайберта, одним з головних висновків візиту до Флориди було те, що США ведуть з РФ більш тісні переговори, ніж це публічно визнається.

Ситуація загострилася й на публічному рівні: після того, як Володимир Зеленський назвав дизельну угоду «слабким рішенням», Дональд Трамп відкрито заявив, що Україні потрібен «новий президент». У Вашингтоні ж наполягають, що такі економічні кроки мають на меті продемонструвати Москві можливість реінтеграції у світову економіку в разі досягнення компромісу у війні.

Джерело: The New York Times

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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