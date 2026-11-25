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Американський журнал Time опублікував щорічну добірку зі 100 найкращих фотографій року, присвячену війнам, природним катастрофам, протестам, спорту та повсякденному життю в різних країнах. До переліку відібраних редакцією робіт увійшли шість світлин, зроблених в Україні.

Редактор видання Карл Вік зазначив, що основу добірки становить документальна фіксація подій фотожурналістами безпосередньо на місці — зокрема кадрів лісових пожеж, протестів у Парижі чи подій під час святкування 250-річчя США у Вашингтоні. За його словами, навіть коли такі знімки здаються спецефектами, вони відображають справжню реальність.

У топ-100 знімків від Time потрапив липневий кадр Костянтина Ліберова для агентства Getty Images, зроблений на околиці Одеси. Фотограф зняв людей на пляжі, за якими підіймається дим від пожежі внаслідок російського ракетного удару.

У лютому Маріліз Віньо сфотографувала репетицію вистави «Енеїда» в київському Театрі ветеранів за участю Єгора Бабенка — військовослужбовця, який зазнав поранень під час обстрілу Миколаївщини у березні 2022 року, а зараз працює психологом у реабілітаційному центрі та грає на сцені.

Березневе фото Герда Людвіга зроблене на Чорнобильській АЕС. У кадрі зафіксований працівник станції у сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, збудованому за радянських часів.

У травні фотограф Сергій Коровайний зафіксував наслідки російської атаки на Київ. На його знімку жінка йде вулицею в диму від пожеж на продуктовому ринку та в торговельному центрі.

У вересні Йоганна Марія Фріц для видання The New York Times сфотографувала зустріч Альони Василець та Вероніки Овчарової у київській дитячій лікарні «Охматдит». Дівчата дістали поранення під час удару російської керованої авіабомби по Сумах.

Жовтневий знімок Маурісіо Ліми для The New York Times зроблений у Харкові. На фото військові та рятувальники несуть до автомобіля швидкої допомоги чоловіка, якого дістали з-під завалів його квартири після ракетного удару.

Джерело: журнал Time.

Світлина української родини з Полтавщини увійшла до рейтингу найкращих фото року National Geographic.

Американське видання The New York Times представило підбірку найважливіших фотографій 2025 року. Як і щороку, редакція зосередилася на подіях, що визначали глобальний порядок денний. Війна в Україні стала однією з центральних тем — через емоційні, жорсткі та чесні кадри, зняті фотографами безпосередньо на місцях.

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