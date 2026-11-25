Time включив шість фотографій з України у добірку 100 найкращих знімків року
Американський журнал Time опублікував щорічну добірку зі 100 найкращих фотографій року, присвячену війнам, природним катастрофам, протестам, спорту та повсякденному життю в різних країнах. До переліку відібраних редакцією робіт увійшли шість світлин, зроблених в Україні.
Редактор видання Карл Вік зазначив, що основу добірки становить документальна фіксація подій фотожурналістами безпосередньо на місці — зокрема кадрів лісових пожеж, протестів у Парижі чи подій під час святкування 250-річчя США у Вашингтоні. За його словами, навіть коли такі знімки здаються спецефектами, вони відображають справжню реальність.
У топ-100 знімків від Time потрапив липневий кадр Костянтина Ліберова для агентства Getty Images, зроблений на околиці Одеси. Фотограф зняв людей на пляжі, за якими підіймається дим від пожежі внаслідок російського ракетного удару.
У лютому Маріліз Віньо сфотографувала репетицію вистави «Енеїда» в київському Театрі ветеранів за участю Єгора Бабенка — військовослужбовця, який зазнав поранень під час обстрілу Миколаївщини у березні 2022 року, а зараз працює психологом у реабілітаційному центрі та грає на сцені.
Джерело: журнал Time.
Світлина української родини з Полтавщини увійшла до рейтингу найкращих фото року National Geographic.
Американське видання The New York Times представило підбірку найважливіших фотографій 2025 року. Як і щороку, редакція зосередилася на подіях, що визначали глобальний порядок денний. Війна в Україні стала однією з центральних тем — через емоційні, жорсткі та чесні кадри, зняті фотографами безпосередньо на місцях.