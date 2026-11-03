Усього через місяць після вступу на посаду президента Міжнародної шахової федерації (FIDE) Тимур Турлов зробив свій перший серйозний крок. Він почав не з нового турніру і не з гучної спонсорської угоди, а з питання менш ефектного, але значно важливішого: управлінської реформи шахової організації.

26 жовтня 2026 року Турлов представив нову організаційну структуру FIDE, чітко розмежувавши стратегічне керівництво та повсякденне управління. Це перший конкретний крок у межах того, що Турлов називає «Новою FIDE» — амбітної програми, яка обіцяє національним федераціям більше коштів, сучасну цифрову інфраструктуру та значно помітнішу роль шахів в освіті.

Для 38-річного підприємця, який перетворив невелику брокерську фірму на міжнародну фінансову групу Freedom Holding Corp., акції якої торгуються на Nasdaq, це знайоме завдання: він уміє масштабувати організації.

Від фінансів до вершини світових шахів

Шлях Тимура Турлова до президентства у FIDE незвичайний.

Він народився в Москві в листопаді 1987 року і виріс у Лобні — невеликому містечку поблизу столиці — у роки економічних потрясінь після розпаду Радянського Союзу. Захопившись фінансовими ринками з ранніх років, він ще підлітком почав працювати в брокерській галузі.

У 2008 році, коли йому був лише 21 рік, він заснував Freedom Finance — невдовзі після того, як глобальна фінансова криза сколихнула банківську систему. Невеликий бізнес із часом переріс у Freedom Holding Corp., акції якої сьогодні торгуються на Nasdaq під тикером FRHC, а сама компанія працює у 24 країнах.

У 2012 році Турлов переніс центр ділової активності до Казахстану, де й побудував більшу частину свого подальшого успіху.

У січні 2023 року він очолив Казахстанську шахову федерацію, а пізніше став на чолі Міжнародної федерації шкільних шахів (ISCF).

Його фінансовий внесок виявився вагомим. За даними FIDE, протягом трьох років Freedom Holding інвестував у розвиток шахів у Казахстані близько 30 мільйонів доларів і підтримав понад 20 великих міжнародних турнірів.

Саме цей послужний список зробив Тимура Турлова серйозним претендентом на найвищу посаду у FIDE.

На Генеральній асамблеї в Самарканді 26 вересня він переміг німецького підприємця Вадима Розенштейна у другому турі з рахунком 110 голосів проти 85, ставши восьмим президентом FIDE і першим представником Казахстану на чолі організації. Віцепрезидентом разом із ним було обрано п'ятиразового чемпіона світу Вішванатана Ананда.

Нова система управління FIDE

26 жовтня Тимур Турлов опублікував звернення «FIDE: наступний етап розвитку», у якому виклав плани реорганізації федерації.

Його головна теза проста. Понад століття FIDE організовує міжнародні шахи, але її завдання давно вийшли за межі проведення чемпіонатів і ведення рейтингів. Тепер вона має стати інституцією, здатною підтримувати розвиток шахів у всьому світі.

А для цього потрібна система управління, яка працює ефективно незалежно від того, хто обіймає посаду президента.

«Сильні інституції повинні забезпечувати стратегічну наступність незалежно від зміни керівництва», — написав Турлов.

Згідно з новою структурою, Генеральна асамблея залишається найвищим керівним органом FIDE, а Рада FIDE отримує вагомішу роль у визначенні пріоритетів і контролі за їх виконанням.

Новий Секретаріат з управління підтримуватиме керівні органи та комісії федерації.

Офіс президента зосередиться на довгострокових проєктах і міжнародних партнерствах, а повсякденне адміністрування перейде до окремої управлінської команди.

Низку ключових призначень уже оголошено.

Офіс президента очолить Аділь Кожихов, давній радник Турлова. Казахстанський гросмейстер Дармен Садвакасов очолить нову Консультативну раду, яка залучатиме зовнішню експертизу до стратегічних обговорень.

Аліна Дворецька, раніше генеральна директорка ISCF, призначена генеральною секретаркою і куруватиме поточну діяльність.

Суть реформи полягає в чіткому розподілі відповідальності та прискоренні ухвалення рішень зі збереженням досвідчених співробітників FIDE у команді нового керівництва.

Мільйони на розвиток шахів

Гроші — другий ключовий елемент реформаторської програми Тимура Турлова.

Під час виборчої кампанії він обіцяв збільшити інвестиції у FIDE до 7 мільйонів доларів і особисто гарантував виконання фінансових зобов'язань. Подальші пропозиції передбачали ще 1,5 мільйона доларів на медійні ініціативи.

Для невеликих національних федерацій різниця може виявитися суттєвою.

Багато з них із труднощами фінансують міжнародні поїздки, підготовку кваліфікованих арбітрів і проведення регулярних змагань. Додаткове фінансування допомогло б їм зміцнити внутрішні шахові програми та надати талановитим молодим гравцям більше можливостей.

Запропонований медіафонд мав би розв'язати ще одну проблему — видимість. Національні федерації отримали б підтримку в цифрових комунікаціях, виробництві контенту та залученні спонсорів.

Тимур Турлов також має намір модернізувати цифрову інфраструктуру FIDE: створити єдину платформу, поліпшити ідентифікацію гравців і посилити системи виявлення шахрайства в онлайн-шахах.

У стратегії є і комерційна складова. Він розраховує залучити більше міжнародних партнерів і сформувати сталі джерела доходу, зменшивши залежність FIDE від окремих меценатів.

Водночас він неодноразово наголошував, що федерація має залишатися зосередженою на розвитку спорту.

«FIDE не повинна перетворюватися на бізнес», — сказав він після обрання.

Шкільні шахи в усьому світі

Якщо є напрям, у якому Турлов уже може продемонструвати практичні результати, то це шкільні шахи.

Всесвітній командний чемпіонат серед шкіл стартував у Казахстані у 2023 році: тоді в Актау зібралися команди з 53 країн. Через два роки турнір переїхав до Александрії поблизу Вашингтона, залучивши учасників майже з 50 країн.

У 2026 році проєкт перетворився на масштабну міжнародну серію.

Замість одного спільного турніру FIDE та ISCF провели чотири континентальні відбіркові етапи.

Перший відбувся у квітні в Алмати, де зустрілися 26 команд із 19 країн. У липні африканський етап прийняв Стелленбос (Південна Африка) — 26 команд із 22 країн.

У серпні чемпіонат вирушив до Сан-Хосе (Коста-Рика), де змагалися 29 команд із 25 країн. Європейський етап відбувся наприкінці вересня — на початку жовтня в Цахкадзорі (Вірменія), зібравши 27 команд із 25 країн.

Континентальними чемпіонами стали школи з Узбекистану, Уганди, Перу та Білорусі. Переможці зустрінуться у Гранд-фіналі в грудні.

Загалом чотири етапи зібрали представників 91 національної шахової федерації — наочне свідчення того, наскільки широко поширилася ця ініціатива.

Але амбіції Турлова сягають далі підготовки нового покоління гросмейстерів.

Турніри супроводжуються освітніми конференціями, семінарами та майстер-класами, присвяченими тому, як інтегрувати шахи у шкільні програми.

Казахстан демонструє реальний приклад. За даними Freedom Holding, сьогодні шахи викладають більш ніж у 1500 школах країни, охоплюючи близько 60 тисяч дітей.

Ширша мета — відкрити подібні можливості й у країнах, де шахова інфраструктура лише формується.

Freedom Holding залишається генеральним партнером Всесвітнього командного чемпіонату серед шкіл, який є частиною Року шахів в освіті, започаткованого FIDE та ISCF.

Справжнє випробування ще попереду

Тимур Турлов не став відкладати реалізацію своїх планів. Протягом місяця після обрання він оголосив про нову структуру управління, призначив ключових керівників і окреслив інституційні рамки масштабної трансформації.

Його досвід у Казахстані та в міжнародних шкільних шахах свідчить про те, що він розуміє цінність довгострокових інвестицій і стратегічного планування.

Обіцяні інвестиції, технологічні оновлення та освітні ініціативи здатні багато чого змінити — особливо для національних федерацій, які історично відчували нестачу ресурсів.

Поки що Турлов зробив свій перший хід. Фігури розставлено, стратегію оголошено, і очікування зростають.