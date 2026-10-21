Тіньовий звіт про вступ до ЄС виявив застій реформ в Україні

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Тіньовий звіт громадських організацій щодо виконання Україною умов вступу до Європейського Союзу засвідчив, що в низці ключових сфер реформи просуваються повільно або взагалі не демонструють прогресу. Найбільше зауважень стосується судової реформи, роботи прокуратури, адвокатури та антикорупційної політики.

Упродовж найближчих кількох тижнів Європейська комісія має оприлюднити щорічний звіт про розширення ЄС, у якому оцінюється поступ країн-кандидатів на шляху до членства. Для України це буде вже четверта така оцінка.

Тим часом, Shadow Report, котрий готують на запит Єврокомісії українські незалежні експерти, оприлюднили 19 жовтня. Документ обсягом близько 1300 сторінок оцінює виконання Україною зобов’язань у межах переговорних розділів 23 і 24, а також у сфері демократичних інституцій. Його висновки ЄК враховує під час підготовки офіційної оцінки прогресу України.

У більшості розділів експерти констатують відсутність або обмеженість прогресу. Звіт охоплює період із вересня 2025-го до серпня 2026 року включно.



У судовій реформі експерти відзначають помірний прогрес у конкурсних процедурах, розпочатих раніше. Водночас стратегія розвитку системи правосуддя залишається незатвердженою, хоча мала запрацювати на початку 2026 року.

У сфері прокуратури ключові євроінтеграційні рекомендації та зобов’язання залишаються невиконаними або виконаними частково. Щодо адвокатури “у звітному періоді прогресу у сфері реформування не зафіксовано”.

Один із небагатьох напрямів судової реформи, де відзначають певний прогрес, — правнича освіта. Зокрема, ухвалено закон “Про академічну доброчесність”.

У сфері боротьби з корупцією прогрес також залишається обмеженим. Позитивні зміни мають переважно точковий характер, тоді як системні законодавчі зміни, передбачені дорожньою картою з питань верховенства права, переважно не виконані.

Експерти акцентують на непрозорість угод про визнання винуватості та відсутність обліку виконання рішень про конфіскацію. Також застереження стосується тиску на антикорупційні органи.

Також не зафіксували прогресу у сфері захисту прав людини за окремими напрямами. Зокрема, експерти вказують на проблеми з незалежністю інституції уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Крім того, чинна система правового регулювання захисту персональних даних, за оцінкою авторів документа, не відповідає європейським стандартам.



Щорічний звіт про розширення готують за єдиною методикою для всіх держав-кандидатів. Документ дає змогу порівнювати прогрес та оцінювати реформи за різними напрямами.

За інформацією “Європейської правди”, у Єврокомісії обговорюють пропозицію підвищити оцінку України з огляду на попередні досягнення. Зазначається, що Україну могли недооцінювати. За минулі три роки певні реформи відбулися, однак оцінка за главами 23 і 24 залишалася незмінною. Усі три попередні документи вказували на “деяку відповідність праву ЄС”.

Представник Представництва ЄС в Україні Асьєр Сантільян Лузуріага під час обговорення тіньового звіту нагадав, що кілька років тому завданням було сформувати антикорупційні інституції, тоді як тепер мовиться про конкретні фахові реформи.

Водночас у звітному періоді, за оцінкою експертів, прогресу було недостатньо.

Окремо експерти наголошують, що ухвалення законів не гарантує успішного проведення реформ. Важливе значення має їх практичне виконання.

Джерело: Тіньовий звіт

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