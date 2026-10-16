Тінубу доручив активізувати визволення викрадених у Нігерії — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу доручив силовим відомствам активізувати зусилля з визволення всіх викрадених людей та ліквідації таборів терористів і бандитів по всій країні. Про це після наради з президентом у Державному домі в Абуджі повідомив міністр оборони Крістофер Муса, пише Premium Times.

Безпека перед виборами

За словами Муси, на нараді розглянули безпекову ситуацію в Нігерії, зокрема підготовку до майбутніх виборів. Міністр заявив, що президент прагне забезпечити мирний, вільний, чесний і такий, що заслуговує на довіру, виборчий процес.

Службам безпеки також доручили належно захистити громадян, аби вони могли голосувати без страху чи залякування. Муса запевнив, що працівники служб безпеки діятимуть професійно та неупереджено, забезпечуючи рівні можливості для всіх політичних партій і кандидатів упродовж виборчого процесу.

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Оснащення служб безпеки

Міністр відкинув твердження про набір неповнолітніх до збройних сил, наголосивши, що військові дотримуються професійних стандартів рекрутингу. За його словами, федеральний уряд зміцнює спроможності служб безпеки завдяки набору персоналу, навчанню та закупівлі сучасного обладнання.

Зокрема, йдеться про нові літаки й гелікоптери, які, як очікується, президент введе в експлуатацію. Муса також сказав, що нещодавнє підвищення зарплат військовослужбовцям свідчить про увагу президента до їхнього добробуту, а питання добробуту працівників інших служб безпеки також розглядають.

Глава Міноборони закликав громадян повідомляти про підозрілу діяльність і неправомірну поведінку працівників служб безпеки. Він наголосив, що підтримання миру та безпеки є спільною відповідальністю.

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