Президент Нігерії Бола Тінубу передав до Палати представників два законопроєкти, покликані посилити правові механізми переслідування геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Лист президента від 6 жовтня, адресований спікеру Палати представників Аббасу Таджудіну, зачитали на пленарному засіданні у вівторок. Тінубу закликав депутатів оперативно розглянути обидві ініціативи.

Женевські конвенції

Перший документ — законопроєкт про Женевські конвенції та додаткові протоколи 2026 року. Він передбачає скасування чинного Закону про Женевські конвенції та імплементацію чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року і двох додаткових протоколів, ухвалених 8 червня 1977 року.

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Женевські конвенції визначають правила захисту людей під час збройних конфліктів, зокрема поранених і хворих військовослужбовців, військовополонених та цивільного населення. Додаткові протоколи розширюють ці гарантії та встановлюють додаткові правила ведення бойових дій.

Співпраця з МКС

Другий законопроєкт — про виконання Римського статуту Міжнародного кримінального суду 2026 року. Він має забезпечити застосування покарань за геноцид, злочини проти людяності, воєнні та пов’язані з ними злочини в Нігерії.

Документ також має створити правову основу для співпраці Нігерії з Міжнародним кримінальним судом у виконанні його мандата. Після передачі до Палати представників законопроєкти розглядатиме Національна асамблея Нігерії.

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