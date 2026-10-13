Тінубу подав Сенату Нігерії законопроєкти про наркотики й безпеку — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу передав до Сенату країни два законопроєкти щодо посилення боротьби з наркозлочинами та реформування Нігерійського бюро розслідування безпеки (NSIB). Листи президента під час пленарного засідання зачитав президент Сенату Годсвілл Акпабіо, повідомляє Premium Times Nigeria.

Тінубу передав документи відповідно до статті 58(2) Конституції Нігерії. Обидва законопроєкти скерували до сенатського Комітету з правил і процедур для подальших законодавчих дій.

Посилення боротьби з наркотиками

Перший законопроєкт передбачає скасування чинного закону про Національне агентство із забезпечення дотримання законодавства щодо наркотиків (NDLEA) та закону про індійську коноплю. Натомість пропонується запровадити єдину правову базу для протидії вирощуванню, переробці, продажу, незаконному обігу та вживанню заборонених наркотиків.

Ініціатива також має надати NDLEA повноваження розслідувати діяльність осіб, яких підозрюють у причетності до наркозлочинів. Президент закликав сенаторів невідкладно розглянути документ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За оцінкою Управління ООН з наркотиків і злочинності за 2025 рік, виробничі потужності метамфетаміну в Нігерії зросли більш ніж на 40% порівняно з 2020 роком. NDLEA заявляло, що у 2024 році затримало понад 18,5 тисячі підозрюваних у наркозлочинах і вилучило понад 2,6 млн кілограмів незаконних речовин.

Зміни для бюро безпеки

Другий законопроєкт пропонує внести зміни до закону про створення NSIB від 2022 року та перетворити бюро на незалежний орган із розслідування подій у різних видах транспорту.

За запропонованими змінами, бюро розслідуватиме не лише авіаційні аварії та інциденти, а й випадки на залізничному, морському та інших видах транспорту. Законопроєкт також передбачає передати наглядові повноваження щодо NSIB президентству та посилити його інституційні, оперативні й адміністративні можливості.

NSIB, раніше відоме як Бюро з розслідування аварій, встановлює обставини та ймовірні причини транспортних інцидентів і готує рекомендації для запобігання подібним випадкам. Його розслідування спрямовані на підвищення безпеки, а не на встановлення кримінальної відповідальності чи вини.

Читай нас у