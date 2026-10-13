Президент Нігерії Бола Тінубу звернувся до Сенату з проханням схвалити відшкодування 100,5 млрд найр уряду штату Йобе за будівництво Міжнародного вантажного аеропорту імені Мухаммаду Бухарі в Даматуру. За словами президента, федеральний уряд перебрав у власність і під контроль цей аеропорт, а відшкодування передбачено оформити через боргове зобов’язання.

Звернення до Сенату

Лист президента під час пленарного засідання у вівторок зачитав голова Сенату Годсвілл Акпабіо, повідомляє Premium Times Nigeria. Після цього Акпабіо передав запит до сенатського Комітету з питань внутрішніх і зовнішніх боргів для подальшого розгляду.

Сума відшкодування

Тінубу заявив, що Федеральна виконавча рада схвалила перехід аеропорту під контроль федерального уряду. Після цього Бюро державних закупівель Нігерії переглянуло проєкт і рекомендувало відшкодувати штату Йобе 100 509 017 234,55 найри.

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Авіація, зокрема аеропорти, безпека польотів і повітряні перевезення пасажирів та вантажів, належить до виключного законодавчого переліку Конституції Нігерії 1999 року. Національні збори мають повноваження ухвалювати закони з цих питань. Закон про Федеральне управління аеропортів Нігерії також надає відомству право утримувати й управляти аеропортами, переданими йому відповідно до законодавства.

Водночас саме включення авіації до виключного переліку не означає, що всі аеропорти обов’язково мають бути у власності федерального уряду або що штат, який збудував аеропорт, автоматично отримує відшкодування.

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