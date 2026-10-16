Тінубу висунув кандидатів до виборчої комісії Нігерії — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу висунув чотирьох кандидатів на посади національних комісарів Незалежної національної виборчої комісії та двох кандидатів на посади резидентських виборчих комісарів. Усі кандидатури має розглянути Сенат Нігерії.

Кандидати на посади комісарів

Як повідомляє Premium Times Nigeria, Тінубу також повторно висунув Балу Білу, національного комісара, який представляє Північний Схід.

Мустафу Аліу запропонували призначити представником Північного Заходу замість Абдуллахі Зуру. Башир Мухаммед Умар має замінити Мухаммеда Адаму як представник Північного Центру.

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Олуватойїн Бабалолу, яка нині є резидентською виборчою комісаркою в штаті Осун, рекомендували на посаду національної комісарки від Південного Заходу. Вона має замінити Корнеліуса Аджаї, чий термін повноважень спливає 24 жовтня.

Кандидати від штатів

На посаду резидентського виборчого комісара від штату Екіті висунуто колишнього постійного секретаря Семюела Акінлеє. Другим кандидатом став Захрадден Санусі з Джигави, який має замінити Саїду Бабуру.

Тінубу закликав Сенат прискорити затвердження кандидатів, пославшись на загальні вибори, заплановані на січень.

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