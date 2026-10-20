Тінубу закликав City Boy Movement мобілізувати молодь до 2027 року — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу на зустрічі у Президентській віллі в Абуджі закликав рух City Boy Movement мобілізувати молодь на підтримку його адміністрації перед загальними виборами 2027 року. Захід організував City Boy Movement разом із групою Relax, Tinubu Is Fixing Nigeria Movement, повідомляє Premium Times Nigeria.

Зустріч під назвою Together Till 2027: An Evening with the Original City Boy зібрала молодіжних прихильників і політичні групи, які підтримують переобрання Тінубу. Президент назвав вибори 2027 року боротьбою за майбутнє молодого покоління та закликав молодих нігерійців активно долучатися до формування майбутнього країни.

Заяви про економічні реформи

Тінубу заявив, що його адміністрація успадкувала серйозні фінансові труднощі, зокрема невиконані зобов’язання перед авіакомпаніями та скорочення резервів. За його словами, це вимагало складних рішень для стабілізації економіки.

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Президент нагадав про скасування паливних субсидій у перший день свого перебування на посаді. Він заявив, що Нігерія не могла надалі фінансувати субсидії, та відкинув заклики повернути попередню систему. Тінубу визнав, що реформи ускладнили життя нігерійців, але подякував прихильникам за підтримку уряду в умовах економічних труднощів.

Програми для молоді та політична мережа

Серед ініціатив для молоді Тінубу згадав Нігерійський фонд освітніх позик (NELFUND). Він заявив, що підтримку через фонд отримали понад мільйон студентів, зокрема ті, чиї батьки не могли оплатити навчання. Також президент відзначив створення Credit Corps, яка, за його словами, має допомагати молодим працівникам купувати ноутбуки, автомобілі, мотоцикли та сонячні енергосистеми без необхідності покладатися лише на власні заощадження.

Тінубу похвалив City Boy Movement за розбудову мережі у штатах, районах місцевого самоврядування та на виборчих дільницях. Він порадив організаторам створити кол-центр для щоденного спілкування з молодими нігерійцями. Окремо президент відзначив свого сина Сеї Тінубу, патрона руху, за організацію молоді довкола політичного порядку денного адміністрації.

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