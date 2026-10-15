Президент Нігерії Бола Тінубу закликав суддів усунути процесуальні лазівки, які, за його словами, політично впливові особи та підозрювані в організованій злочинності використовують для затягування або зриву кримінальних процесів. Про це він заявив у вівторок в Абуджі на восьмому щорічному семінарі для суддів, організованому Комісією з економічних і фінансових злочинів та Національним судовим інститутом, повідомляє Premium Times Nigeria.

На заході президента представляв віцепрезидент Кашим Шеттіма. Тінубу заявив, що боротьба з корупцією не може бути ефективною без незалежної судової системи, здатної пристосовуватися до нових форм фінансових злочинів. Він закликав суддів перевіряти стратегії обвинувачення, переглядати застарілі прецеденти та не допускати, щоб юридичні процедури ставали захистом для протиправних дій.

Цифрові докази та криптоактиви

Тінубу зазначив, що блокчейн і штучний інтелект ускладнили фінансові злочини, тому слідчі, прокурори й судді мають посилювати професійні навички. Семінар був присвячений розслідуванню та переслідуванню економічних і фінансових злочинів у цифрову добу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент послався на роботу Комісії з економічних і фінансових злочинів у справах, пов’язаних із цифровими активами. За його словами, у 2025 році комісія домоглася конфіскації біткоїнів на суму 22 417,91 долара, 1 001 301,87 USDT у цифрових активах, а також 5,6 млн доларів, пов’язаних зі схемою CBEX. Він також заявив, що 192 іноземців, затриманих за підозрою в кібертероризмі та шахрайстві з криптовалютою, були притягнуті до відповідальності й депортовані.

Заклик до кращого управління справами

Головна суддя Нігерії Кудірат Кекере-Екун заявила, що розвиток технологій змінив способи отримання та фіксації цифрових доказів, а тому ефективне управління справами набуває дедалі більшого значення. Вона наголосила, що навчання судових працівників допомагає поліпшити розгляд справ і здійснення правосуддя.

Голова сенатського комітету з питань боротьби з корупцією та фінансовими злочинами Еммануель Уденде назвав семінар своєчасним через ускладнення фінансових злочинів. Голова Комісії з економічних і фінансових злочинів Ола Олукоєде водночас висловив занепокоєння тим, що технології розвиваються швидше, ніж правові інструменти для розслідування та судового переслідування таких злочинів.

Читай нас у