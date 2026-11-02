Тисячі людей мали зібратися в Нові-Саді в роковини обвалу вокзалу — Taipei Times

У Нові-Саді в Сербії тисячі людей мали зібратися, щоб ушанувати пам’ять 16 загиблих унаслідок обвалу бетонного навісу на нещодавно відремонтованому залізничному вокзалі. Трагедія сталася два роки тому в другому за величиною місті країни, повідомляє Taipei Times.

Катастрофа спричинила загальнонаціональну жалобу та запитання щодо багатомільйонної реконструкції станції. Вона також стала поштовхом до одних із найбільших протестів у Сербії з часу падіння тодішнього президента Слободана Мілошевича у 2000 році.

Родичі загиблих вимагають відповідальності

Діяна Хрка, 27-річний син якої Стефан загинув під час обвалу, сказала, що їй дедалі важче повертатися до місця трагедії. За її словами, підтримка учасників протестів дала їй надію на справедливість і можливість домогтися відповідальності разом із людьми, які її підтримують.

Хрка стала одним із ключових символів протестів. Вона наголосила, що за смерть її сина досі ніхто не поніс відповідальності, та висловила сподівання, що зміни в країні прискорять розслідування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести вплинули на вибори

Вимоги прозорого розслідування вивели на вулиці сотні тисяч людей і відіграли важливу роль у перемозі на позачергових виборах списку, підтриманого студентським рухом. Він здобув близько 140 місць у 250-місному парламенті Сербії, що дає йому змогу сформувати уряд самостійно.

Після визнання поразки партією президента Александара Вучича студенти закликали активізувати розслідування корупційних справ і резонансних убивств, а також провести нові розслідування щодо проєктів, започаткованих попередньою владою. Рух також вимагав відставки керівників кількох ключових державних органів, зокрема поліції та спецслужб.

Розслідування трагедії в Нові-Саді тривають, однак судовий процес ще не почався. Колишньому міністру будівництва, транспорту та інфраструктури Горану Весичу, який подав у відставку через кілька днів після обвалу, торік висунули обвинувачення у тяжкому злочині проти громадської безпеки разом із ще 12 людьми.

Читай нас у