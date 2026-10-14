Торгівля Китаю з партнерами Поясу і шляху зросла на 17,1% — ECNS
У Китаї товарообіг із країнами-партнерами ініціативи «Пояс і шлях» у перші три квартали року зріс на 17,1% у річному вимірі — до 20,37 трлн юанів, або $3,04 трлн. Про це з посиланням на Головне митне управління КНР повідомляє ECNS.
Динаміка експорту та імпорту
За словами речника Головного митного управління КНР Люй Даляна, китайський експорт до цих держав збільшився на 16,6%, а імпорт із них — на 17,9%.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Зростання двосторонньої торгівлі з Китаєм у січні—вересні зафіксували майже 80% країн-партнерів ініціативи. На їхню частку припав 51% загального зовнішньоторговельного обороту КНР за цей період.
Частка у зовнішній торгівлі КНР
Торгівля з партнерами «Поясу і шляху» забезпечила 47,1% загального приросту зовнішньої торгівлі Китаю впродовж дев’яти місяців. За останніми міжнародними оцінками, у перші сім місяців року Китай входив до трійки найбільших торговельних партнерів для 134 економік-учасниць ініціативи та був найбільшим торговельним партнером для 74 із них.