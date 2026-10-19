Торгівля Пакистану й Афганістану впала з $1,3 млрд до $358 млн — Dawn

У Пакистані двостороння торгівля з Афганістаном скоротилася з 1,3 млрд доларів у 2024–2025 фінансовому році до 358 млн доларів у 2025–2026 роках. Як повідомляє Dawn, дані Управління розвитку торгівлі Пакистану свідчать про падіння обсягів торгівлі на 74% за рік.

Закриті прикордонні переходи

Перехід Торхам на пакистансько-афганському кордоні закрили 12 жовтня 2025 року після смертельних сутичок між двома країнами. Інші переходи, зокрема Харлачі, Гулам-Хан та Ангур-Адда в провінції Хайбер-Пахтунхва, а також Чаман у Белуджистані, також залишаються закритими для всіх видів торгівлі.

Ісламабад заявляє, що не взаємодіятиме з Кабулом без конкретних дій проти терористів, які, за позицією Пакистану, діють з території Афганістану. На тлі закриття кордону значних втрат зазнали пакистанські транспортні компанії та фармацевтична промисловість.

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Втрати бізнесу та транзиту

За оприлюдненими в липні даними, обсяг афганської транзитної торгівлі знизився майже з 89 тисяч контейнерів вартістю 5 млрд доларів до 11 592 контейнерів вартістю 367 млн доларів за останній фінансовий рік. Пакистан експортував до Афганістану фармацевтичні товари, цемент, пластик, рис, фрукти й овочі, а імпортував цибулю, помідори, насіння, виноград, сушені абрикоси, яблука, вугілля та необроблений свинець.

Колишній президент Торгово-промислової палати Сархада Джунайд Алтаф заявив, що закриття кордону особливо вдарило по підприємствах, працівниках і прикордонних громадах Хайбер-Пахтунхви. За даними Статистичного бюро Пакистану, у 2023–2024 фінансовому році фармацевтичний сектор експортував до Афганістану продукції приблизно на 130 млн доларів.

Президент Федерації торговців сільськогосподарською продукцією Пакистану Малік Сохні повідомив, що до закриття кордону до Афганістану щодня прямувало до 50 вантажівок із картоплею та 25 вантажівок із зеленими овочами. Він стверджує, що через падіння цін після раптового загострення бойових дій зазнав збитків на 180 млн пакистанських рупій.

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