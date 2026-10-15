Торгова місія Канади до Індії принесла партнерства на $300 млн — CBC

Найбільша за 30 років торгова місія Канади до Індії принесла приблизно 30 комерційних партнерств загальною вартістю $300 млн. Про це міністр міжнародної торгівлі Канади Маніндер Сідху повідомив в інтерв’ю CBC у Мумбаї.

Сідху очолює тижневу місію Team Canada, до складу якої входять близько 300 учасників. Делегація проводить зустрічі у Нью-Делі, Мумбаї та Бенгалуру, щоб налагодити контакти між канадськими компаніями, представниками галузей промисловості та індійськими партнерами.

Переговори про CEPA

Торгова місія передує укладенню Всеосяжної угоди про економічне партнерство між Канадою та Індією (CEPA). Оттава прагне завершити переговори до середини грудня, коли прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, як очікують, має відвідати Канаду.

Канада домагається зниження індійських мит, зокрема на зернобобові культури та калійні добрива. Сідху назвав Індію ринком, який Канада не може ігнорувати.

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Технології та агроекспорт

Канадська компанія Agri-Neo пропонує індійським експортерам технологію пастеризації та обробки сухих продуктів, зокрема насіння, горіхів і трав. Представник компанії Шивам Чандран зазначив, що індійський внутрішній ринок змінюється, а протягом наступних двох-трьох років може зрости попит на сучасні технології безпеки харчових продуктів.

Генеральна директорка канадського експортера зернобобових OrionSea Enterprises Паола Данкан заявила, що Індія нещодавно оголосила тендер на 60 тис. тонн сочевиці після слабкого врожаю цього року. За її словами, Канада вже є одним із провідних постачальників, однак має залишатися конкурентною за ціною та якістю.

Двостороння торгівля Канади та Індії нині становить близько $30 млрд на рік. Уряд Канади ставить за мету збільшити цей показник до $70 млрд щорічно до 2030 року.

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