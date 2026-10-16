Toyota у грудні почне випуск гібридного Lexus NX у Канаді — The Japan Times

Як повідомляє The Japan Times, Toyota у грудні розпочне виробництво оновленого гібридного кросовера Lexus NX на заводі в Кембриджі, провінція Онтаріо, Канада. На цьому підприємстві також збирають кросовер Toyota RAV4 та позашляховик Lexus RX.

Близько 85% автомобілів, вироблених на заводі в Кембриджі, призначені для експорту, переважно до США. Toyota також випускає RAV4 на іншому підприємстві в Онтаріо, розташованому приблизно за 48 кілометрів від Кембриджа. Торік обидва заводи разом виробили 537 518 автомобілів, що зробило Toyota найбільшим автовиробником Канади.

Інвестиції у виробництво

Компанія вклала 1,1 млрд доларів у канадські операції для випуску нової версії RAV4, виробництво якої почалося в січні. Ще кількасот мільйонів доларів спрямували на новий Lexus NX. За даними видання, усі заводи автовиробника працюють на повну або близьку до повної потужність.

Директор із корпоративних питань Toyota Motor Manufacturing Canada Скотт Маккензі заявив, що компанія має намір виробляти автомобілі в Канаді в довгостроковій перспективі. За його словами, місцеві заводи працюють у дві повні зміни та регулярно залучають працівників до понаднормової роботи.

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Ринок і торговельні ризики

США залишаються ключовим ринком для автомобілів, виготовлених у Канаді. Водночас автомобільна галузь зазнала тиску через американські тарифи на імпорт, які скоротили прибутковість виробництва та спонукали окремих автовиробників зменшувати свою виробничу присутність у країні. Білий дім також погрожував підвищити тарифи на автомобілі до 50%, якщо до 1 січня не буде укладено ширшої торговельної угоди.

На цьому тлі General Motors, Stellantis і Ford скорочували або змінювали свої виробничі операції в Канаді. Honda, яка випускає в країні Civic і CR-V, цього року відмовилася від планів створити поблизу свого заводу в Онтаріо ланцюг постачання акумуляторів для електромобілів вартістю 15 млрд канадських доларів.

Водночас Toyota нарощує продажі на канадському ринку: 2025 року компанія поставила рекордні 249 445 автомобілів — на 4,4% більше, ніж роком раніше. Загальний обсяг продажів нових автомобілів у Канаді зріс на 2,1%, до близько 1,9 млн машин.

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