TPLF заявив про 1511 загиблих військових Ефіопії — Anadolu Agency

Тиграйський народно-визвольний фронт (TPLF) заявив, що 17 і 18 жовтня поблизу Мірени в центральній частині регіону Тиграй його бійці вбили 1511 військових Національних сил оборони Ефіопії та поранили ще 1050. Ці цифри не вдалося незалежно перевірити, а ефіопська влада і військові публічно не коментували заяву, повідомляє Anadolu Agency.

Заява TPLF про бої біля Мірени

Представник TPLF Негаш Гілуф повідомив про втрати федеральних військ під час відеобрифінгу, який транслювала опозиційна Tigray Media Corporation. За версією угруповання, урядові сили намагалися просунутися у напрямку міста Адет. TPLF також заявив про загибель 11 учасників Тиграйських сил миру — збройного формування, що підтримує федеральний уряд.

Повідомлення угруповання з’явилося після даних про відведення ефіопських військ з Адуа та Рами, розташованих неподалік кордону з Еритреєю, після атак бійців TPLF. Раніше федеральні сили взяли під контроль Мекелє, адміністративний центр Тиграю, та кілька інших міст під час наступу після відновлення масштабних бойових дій 23 вересня.

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Попередження Еритреї

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед звинуватив Еритрею у підтримці тиграйських сил, які, за його словами, прагнуть дестабілізувати країну. В інтерв’ю державній Ethiopian Broadcasting Corporation він попередив еритрейську владу про «дуже, дуже, дуже серйозні» наслідки, якщо вона не дослухається до закликів Ефіопії до співпраці.

Аддис-Абеба неодноразово звинувачувала еритрейські сили у перетині північного кордону та допомозі TPLF, але Асмера відкидала ці звинувачення. Водночас Еритрея заявляла, що Ефіопія хоче захопити її порт Асеб на Червоному морі. Ефіопський уряд також оголосив про створення шестимісячної тимчасової адміністрації в Тиграї.

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