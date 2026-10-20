Трамп анонсував $8 млрд фермерам для компенсації витрат на дизель — The Hindu

У США президент Дональд Трамп заявив, що Міністерство сільського господарства США запустить програму підтримки фермерів на $8 млрд для компенсації витрат на дизельне пальне в сезон збирання врожаю. Про це повідомляє The Hindu.

Заява під час кампанії

Трамп оголосив про ініціативу в понеділок під час передвиборчого виступу в Канзасі у межах кампанії перед проміжними виборами. Він назвав її новою програмою допомоги фермерам із витратами на пальне в період жнив.

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За словами президента, Міністерство сільського господарства має надати фермерам $8 млрд підтримки, щоб компенсувати витрати на дизель протягом нинішнього сезону збирання врожаю.

Адміністрування виплат

Міністерство сільського господарства США повідомило, що виплати на загальну суму $8 млрд адмініструватиме Farm Service Agency. У повідомленні йдеться саме про підтримку фермерів у зв’язку з витратами на дизельне пальне під час жнив.

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