Трамп анонсував ядерне роззброєння Росії та Китаю

Президент США Дональд Трамп повідомив 16 жовтня, що Вашингтон обговорює з Росією та Китаєм питання ядерного роззброєння. Він висловив сподівання на досягнення угод, які передбачатимуть скорочення ядерних арсеналів провідних світових держав.

Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами.



«Ми укладемо угоду щодо ядерної зброї з Росією та Китаєм», – заявив американський президент.

Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав. Конкретних умов майбутньої домовленості Трамп не розкрив.

Заява американського президента пролунала після завершення в лютому дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНВ-III між США та Росією. Угода встановлювала обмеження на стратегічні ядерні арсенали двох країн.

Нагадаємо, що 11 жовтня Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися на припинення вогню щодо енергетичних об’єктів.

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін не досягли суттєвого прориву під час переговорів у Вашингтоні. Одним із ключових результатів зустрічі стало лише двомісячне продовження торговельного перемир’я.