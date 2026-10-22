Трамп дзвонив до Маска з вимогою скасувати обмеження Starlink для України – WSJ

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Президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

За інформацією The Wall Street Journal, цього тижня Трамп неодноразово заявляв про намір повністю зняти будь-які ліміти на роботу зв'язку в Україні, та висловив невдоволення тим, що обмеження швидкості знижували ефективність українських безпілотників та перехоплювачів у боротьбі з російськими атаками.

Одразу після телефонної розмови система почала функціонувати у звичному режимі, а українські посадовці підтвердили зростання швидкості роботи терміналів. Трамп висловив невдоволення лімітами, оскільки вони знижували ефективність українських безпілотників і перехоплювачів під час відбиття російських атак. За оцінкою експертів, відновлення повноцінного зв'язку посилить ударні можливості України на оперативну глибину. Компанія SpaceX, Ілон Маск і посольство України у Вашингтоні наразі утрималися від коментарів.

Джерело: The Wall Street Journal.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink. Сам Маск стверджував, що він також ні при чому - мовляв, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем, рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США. Однак за даними The Wall Street Journal, вони обидва причетні до сповільнення Starshield: відомий путінолюб Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, а президент США погодився.

Після публічних скарг президента України Володимира Зеленського — а саме про те, що українці можуть загинути, якщо не буде відновлено необмежене надання послуг - вибухнув скандал. Тоді представники SpaceX зв’язалися з колегами з Білого дому, намагаючись виробити спільну заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії до того, як Маск віддав відповідне розпорядження обмежити з'вязок.

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