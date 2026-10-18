Трамп готується зробити Україну винною в поразці на виборах – The New Yorker

0:00 / 0:00

Дональд Трамп посилює критику на адресу Президента України Володимира Зеленського менш ніж за три тижні до проміжних виборів у США. На тлі падіння політичних рейтингів та зростання невдоволення виборців економічною ситуацією в країні це може свідчити про спробу завчасно знайти винного у можливій поразці Республіканської партії на виборах до Конгресу.

За оцінкою колишньої співробітниці національної розвідки США з питань Росії та Євразії Анджели Стент, Білий Дім готує ґрунт для перекладання відповідальності в поразці на українське керівництво. Зокрема, якщо економічні кроки Трампа, як-от послаблення обмежень щодо російського дизельного пального, не призведуть до бажаного зниження цін на американському ринку до дня голосування 3 листопада, саме Україну та її позицію можуть зробити головним чинником виборчих невдач республіканців.

Джерело: The New Yorker.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента США Дональда Трампа запровадити виняток із широких санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора — «винагороджує» путіна.

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило удар по об’єктах енергетичної та комунікаційної інфраструктури в Україні, попри оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я».

Читай нас у