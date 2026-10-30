Трамп і Меланія зустріли на Геловін у Білому домі дитину в радянській військовій формі

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Під час святкування Геловіну в Білому домі президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустріли хлопчика в радянській військовій формі. Дитина прийшла на захід у костюмі танкіста із кашкетом радянського зразка та шевроном танкових військ. Подружжя пригостило дітей шоколадними солодощами.

Хлопчик з’явився на святі в костюмі радянського танкіста. На ньому була військова форма, кашкет радянського зразка та шеврон танкових військ на рукаві.

Разом із ним до Дональда та Меланії Трамп підійшла дівчинка в народному вбранні, яке за стилем нагадувало традиційний російський костюм. Вона була одягнена в білу блузку, темний сарафан із квітковим орнаментом і головний убір зі стрічками.

Меланія Трамп звернула увагу на кашкет хлопчика та торкнулася його головного убору. Після короткого спілкування діти отримали від президента США та першої леді шоколадні плитки.

Святкування відбулося напередодні Геловіну, який щороку відзначають 31 жовтня. Дональд і Меланія Трамп приймали дітей на території президентської резиденції та роздавали їм солодощі.

На Геловін до подружжя Трампів завітали хлопчик у радянській військовій формі і дівчинка у кокошнику Президентська пара гостинно зустріла дітей, а Меланія навіть доторкнулася до фуражки юного "освободітєля". https://t.co/Q7vgXlIqTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2026

Кадри зустрічі з дітьми в різних костюмах поширив Білий дім.

Відповідні кадри оприлюднив Білий дім.

Американська телезірка Кім Кардаш’ян продемонструвала свій образ до Геловіну 2026 року. Цього разу знаменитість вирішила перевтілитися у власну 13-річну доньку Норт Вест, яку виховує разом із колишнім чоловіком — репером Каньє Вестом.

У США продажі солодощів до Геловіну за місяць, що завершився 17 жовтня, скоротилися на 6,7% у річному вимірі. Найбільше зниження зафіксували у сегменті великих і дуже великих упаковок, тоді як продажі малих пакетів із цукерками зростали.

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