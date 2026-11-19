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У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада. Після двосторонньої зустрічі лідери не виступили зі спільною заявою для журналістів.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін і Трамп обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Спільних заяв для ЗМІ лідери робити не стали.

Помічник Путіна запевнив, що зустріч пройшла добре, а сам Путін вийшов з неї «у чудовому настрої». Водночас, за його словами, особливо важливих заяв на зустрічі не прозвучало, адже всі готуються до тристоронніх переговорів.

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