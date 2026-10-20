Трамп і Венс оголосили 1-відсоткові виплати інформаторам — The Hill

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс в Овальному кабінеті у Вашингтоні оголосили програму винагород для інформаторів про шахрайство на 25 млн доларів. Вона передбачає виплату в розмірі 1% для людей, чиє повідомлення приведе до успішного обвинувального вироку, повідомляє The Hill.

Подання повідомлень через fraud.gov

Трамп заявив, що надіслати інформацію можна через сайт fraud.gov. За його словами, він особисто буде остаточним арбітром у випадках, коли на одну винагороду претендуватимуть кілька людей.

Президент також сказав, що сам визначатиме, чи заслуговує заявник на виплату, аби пришвидшити розгляд таких справ. Трамп пов'язав ініціативу зі значними втратами через шахрайство, заявивши, що зі США було викрадено трильйони доларів.

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Венс заявив, що програма має заохотити людей допомагати федеральній владі протидіяти шахрайству.

Перша згадана виплата

За даними The Hill із посиланням на Fox News, консервативний ютубер Нік Ширлі має отримати 10 тис. доларів як першу винагороду за програмою. Ширлі був присутній під час оголошення в Овальному кабінеті.

Минулого року він став відомим у правих колах після публікації відео, у якому розповідав про пошук імовірно шахрайських програм догляду за дітьми в Міннесоті. Програма розвиває роботу цільової групи з протидії шахрайству, створеної Трампом у березні під головуванням Венса. Її завданням є вивчення та зменшення шахрайства у федеральних урядових програмах.

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