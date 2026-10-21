Трамп хоче виселити журналістів із Білого дому, — The New York Times

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Президент США Дональд Трамп знову порушив питання про виселення представників ЗМІ з будівлі Білого дому. За даними журналістів, американський лідер неодноразово пропонував цю ідею колишній прессекретарці Керолайн Лівітт, а також розглядав можливість відновлення басейну, який колись існував у президентській резиденції.

За інформацією видання, наприкінці серпня під час однієї з останніх зустрічей із Керолайн Лівітт в Овальному кабінеті Дональд Трамп озвучив свою пропозицію в присутності кількох високопосадовців.

Президент запропонував їй вивести журналістів із брифінгової зали імені Джеймса Бреді, що фактично означало б переміщення новинних організацій за межі Білого дому. Трамп назвав цей крок можливою «останньою спадщиною» Лівітт на посаді прессекретарки.

За словами трьох співрозмовників видання, протягом кількох місяців президент неодноразово повертався до цієї пропозиції. Однак за час роботи Лівітт у Білому домі план так і не отримав подальшого розвитку.

27 серпня Керолайн Лівітт залишила посаду прессекретарки у зв’язку з народженням дитини.

Окремо Дональд Трамп говорив своїм помічникам про бажання відновити критий басейн, який президент Франклін Рузвельт облаштував у Білому домі в 1933 році. Він використовувався, зокрема, для терапевтичних процедур після того, як Рузвельт захворів на поліомієліт.

Згодом президент Річард Ніксон накрив басейн, щоб звільнити приміщення для представників засобів масової інформації.

Ідея повернути басейн може бути пов’язана з наміром Трампа змінити нинішнє розташування журналістів у президентській резиденції.

The New York Times зазначає, що на перший погляд перенесення журналістів з Білого дому може здаватися незначним адміністративним рішенням. Однак на тлі неодноразових нападок Трампа на пресу цей крок мав би значний символічний характер.

Близькість журналістів до будівлі виконавчої влади США традиційно розглядають як визнання важливості вільної преси для конституційної демократії.

Крім того, таке рішення може мати довгострокові наслідки, оскільки майбутнім президентам буде складно повернути попередній порядок роботи журналістів, якщо їх перемістять за межі Білого дому.

За даними видання, Трамп порушував питання про виселення ЗМІ ще під час свого першого президентського терміну. Нині, як стверджують співрозмовники журналістів, дедалі більше людей з його оточення підтримують цю ідею.

Деякі представники найближчого оточення президента вважають, що переміщення журналістів до будівлі Виконавчого офісу імені Ейзенхауера, розташованої через дорогу від Білого дому, може стати черговим етапом тиску на медіа.

Ще 27 вересня Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах два зображення, присвячені брифінговій залі Білого дому.

На першому було показано приміщення в його нинішньому вигляді з підписом «Фейкові новини». На другому залу зобразили як позолочений басейн із написом «Басейн ФДР».

Ці публікації знову привернули увагу до планів президента щодо приміщення, яке нині використовують журналісти.

Отже, за інформацією The New York Times, Дональд Трамп розглядає можливість переміщення представників ЗМІ за межі Білого дому, а його оточення дедалі активніше обговорює відповідну ідею. Водночас наразі немає підтвердження, що рішення про виселення журналістів уже ухвалене.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Нагадаємо, Кеті Закарія, яка замінила Керолайн Лівітт на посаді прессекретарки президента США Дональда Трампа, провела свій перший брифінг у Білому домі. Зустріч тривала лише 14 хвилин і запам’яталася конфузом, пов’язаним із її чоловіком та американським президентом.

Колишня прессекретарка американського президента Кеті Закарія потрапила в центр скандалу через опубліковане світлину з Овального кабінету, на якій зафіксовано документи на столі глави держави. Серед них - резонансний план перебудови поля для гольфу, існування якого Трамп заперечував.

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