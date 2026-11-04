Трамп консультується щодо можливого звільнення Гегсета — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп консультується з радниками щодо того, чи залишати міністра оборони Піта Гегсета на посаді після поразки Республіканської партії на виборах у вівторок. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на кілька джерел CBS News.

Воєнний чинник у поясненні поразки

За даними CBS News, Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс назвали війну з Іраном однією з головних причин невдачі республіканців. Деякі співробітники Білого дому також припускають, що частина відповідальності за результати виборів може лягти на командувача Центрального командування США адмірала Бреда Купера та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

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Водночас інші джерела CBS News заявили, що Трамп ще не ухвалив рішення про заміну Гегсета. До виборів демократичні законодавці вже намагалися ініціювати імпічмент міністра оборони, а за наявності значної більшості демократів у Конгресі така спроба могла б бути успішною.

Серед можливих кандидатів назвали ДеСантіса

Одним із можливих наступників Гегсета джерело CBS News назвало губернатора Флориди від Республіканської партії Рона ДеСантіса. За словами джерела, він потенційно міг би пройти затвердження Сенатом у перехідний період після виборів, а потім обійняти посаду після завершення губернаторського терміну 5 січня. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп має повну довіру до Гегсета.

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