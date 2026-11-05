Трамп міг потай бажати перемоги демократів на виборах до Конгресу США, — The New York Times

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Президент США Дональд Трамп міг не лише не боятися поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу, а й розглядати її як можливість для нового політичного протистояння з демократами. Конфлікт із опонентами може відповідати звичному стилю політичної боротьби американського лідера.

Автор матеріалу припускає, що Трамп передусім зосереджується на подіях, які стосуються особисто його. Саме тому поразка Республіканської партії на проміжних виборах може не викликати в нього такого розчарування, як у його однопартійців. Адже прізвища президента не було у виборчих бюлетенях.

На думку оглядача, Трамп міг навіть сприймати перемогу демократів як можливість отримати нового політичного суперника, з яким можна вести відкрите протистояння.

У колонці наголошується, що конфлікт завжди був важливою складовою політичного стилю американського президента. Автор вважає, що боротьба з опонентами дає Трампу більше можливостей для політичної мобілізації, ніж робота в умовах повного контролю республіканців над владою.

Оглядач також зазначає, що Трамп уже докорінно змінив Республіканську партію, підпорядкувавши значну частину її політичного порядку денного власним пріоритетам.

Тому поразка однопартійців, за такою інтерпретацією, може мати для нього менше особисте значення, ніж можливість розпочати новий політичний конфлікт із демократами.

Автор припускає, що протистояння з демократичною більшістю в обох палатах Конгресу могло б стати для Трампа привабливим політичним сценарієм.

Водночас ідеться лише про оцінку оглядача The New York Times, а не про підтверджені наміри президента США. Сам Дональд Трамп публічно не заявляв, що бажав перемоги демократів на проміжних виборах.

Таку думку висловив оглядач у колонці для The New York Times.

Трамп заявив, що буде Mr. Veto після перемоги демократів.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що не хвилюється через можливість імпічменту.

У США дослідження декларацій про великі стихійні лиха виявило значну різницю в частці схвалених запитів на федеральну допомогу залежно від партійної належності керівництва штатів. Під час другого терміну президента Дональда Трампа було схвалено майже 90% запитів від штатів, де губернатор і обидва сенатори є республіканцями, та 23% — від штатів, де ці посади обіймають демократи.

У США президент Дональд Трамп після поразки Республіканської партії на проміжних виборах заявив про готовність шукати порозуміння з демократами.

Президент США Дональд Трамп знову закликав Сенат схвалити Sunshine Protection Act — законопроєкт, що має припинити сезонне переведення годинників. Він розкритикував верхню палату Конгресу за те, що вона досі не просунула цю ініціативу.

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