Трамп міг приймати рішення щодо керування країною на основі порад ШІ — POLITICO

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Провідні представники Демократичної партії в Палаті представників США закликали президента Дональда Трампа зберегти записи його розмов із чат-ботами штучного інтелекту, зокрема Grok, розробленим компанією Ілона Маска.

Конгресмени Джеймі Раскін і Роберт Гарсія висловили занепокоєння можливим впливом штучного інтелекту на рішення, які ухвалюються в Білому домі.

Зокрема, вони послалися на повідомлення про те, що Трамп нібито консультувався з чат-ботом Grok щодо можливої реакції населення Венесуели на затримання Ніколаса Мадуро перед відданням наказу про проведення військової операції США.

Демократи розкритикували використання президентом штучного інтелекту під час ухвалення рішень щодо військових дій замість консультацій із Конгресом.

Вони вимагають зберегти відповідні записи розмов із ШІ, щоб забезпечити можливість подальшого вивчення обставин ухвалення таких рішень.

Джерело: POLITICO

Соціальна мережа Truth Social продає фінансовим компаніям прискорений доступ до дописів президента США Дональда Трампа. Вартість такої підписки сягає $100 000 на місяць, що може давати великим трейдерам часову перевагу під час торгів. Публікації американського президента здатні спричиняти швидкі коливання цін на фінансових ринках.

У США Білий дім заявив, що платформа Truth Social, яка належить Дональду Трампу, є «найпотужнішою та найпопулярнішою соціальною мережею у світі». Речник Білого дому Девіс Інгл передав цю заяву The New York Times.

Американське видання The Intercept та Фонд свободи преси звернулися до федерального суду США з позовом проти президента Дональда Трампа, Білого дому та представників його адміністрації. Причиною стала платна програма Truth Social, яка, на думку позивачів, створює нерівні умови для медіа та може давати передплатникам перевагу на фінансових ринках.

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